Правление Центрального банка Узбекистана на заседании 14 декабря приняло решение сохранить основную ставку на уровне 14%, сообщила пресс-служба регулятора.

Уровень инфляции в октябре-ноябре снизился до 8,8% — минимума с августа 2016 года. ЦБ объясняет это снижение «эффектом прошлогодней высокой базы», уменьшением вклада роста импортных цен, неполностью проявившимся влиянием повышения тарифов на энергоносители для юридических лиц, а также воздействием относительно жёстких денежно-кредитных условий.

Согласно базовому сценарию прогноза, в 2024 году уровень инфляции ожидается в пределах 8−9%. В следующие кварталы сохраняется вероятность проявления внешних проинфляционных рисков на фоне нерыночных ограничений и фрагментации международной торговли, а также последствий ожидаемой очередной корректировки регулируемых цен (повышения тарифов), отмечает регулятор.

Хотя базовая инфляция с начала года замедляется и в ноябре составила 9%, наблюдается эффект усиления давления на цены некоторых товаров, и достижение устойчивой траектории снижения требует определённого периода времени.

При этом инфляционные ожидания населения и предпринимателей продолжают формироваться на более высоком уровне, чем фактические показатели инфляции, около 13−14%.

Более медленное подавление глобальных инфляционных процессов, высокая волатильность ожиданий по росту мировой экономики и цен на международных сырьевых рынках, усиливают предпосылки сохранения в следующие кварталы жёсткой внешней финансовой конъюнктуры, в частности условий финансирования за счёт внешних ресурсов (то есть привлечение займов пока будет оставаться дорогим).

Экономическая активность в основном поддерживается высоким совокупным потребительским спросом и ростом частных инвестиций. Потребительский спрос подпитывается увеличением госрасходов и розничного кредитования. Драйвером экономического роста со стороны предложения остаётся сектор услуг, на долю которого приходится около половины роста ВВП.

Положительная динамика роста заработных плат и реальных доходов населения будет поддерживать потребительскую активность в будущем, ожидают в Центробанке.

По данным регулятора, вышеприведённые факторы указывают на сохранение рисков, связанных с обеспечением стабильности нисходящих тенденций, наблюдаемых в инфляционных процессах.

В таких условиях ЦБ решил продолжить относительно жёсткую денежно-кредитную политику для достижения таргета по инфляции в 5% в 2025 году.

«Сохранение неизменной основной ставки при снижении инфляции, будет способствовать формированию умеренных реальных процентных ставок на денежном рынке. В условиях сбалансирования темпов кредитования, послужит сохранению текущей динамики сберегательной активности, а также повысит возможности более широкого использования внутренних финансовых ресурсов на фоне роста стоимости внешнего финансирования», — отметили в Центробанке.

Высокие реальные процентные ставки по сумовым депозитам продолжат стимулирование быстрого роста объёма банковских вкладов.

Для достижения долгосрочной стабильности цен в будущем, Центробанк снова напомнил об актуальности бюджетной консолидации (оптимизации бюджетных расходов) и расширения сферы применения рыночных принципов в экономике.

Центральный банк продолжит обеспечивать денежно-кредитные условия, направленные на снижение инфляции и усиливать макропруденциальные меры. Решения по основной ставке будут приниматься исходя из поступающих данных, на основе прогнозов инфляции и инфляционных ожиданий.

Следующее заседание по рассмотрению основной ставки состоится 25 января 2024 года.

В последний раз ЦБ снижал основную ставку в марте 2023 года.