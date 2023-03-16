Правление Центрального банка Узбекистана 16 марта приняло решение снизить основную ставку на 1% до 14% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ.

В экономике начала наблюдаться тенденция снижения уровня инфляция после ее пиковых значений, отметили в Центробанке. В то же время, по данным регулятора, начинают появляться сигналы негативного влияния жёстких внешних финансовых условий на внутреннюю экономическую активность.

«Снижение основной ставки на 1 процентный пункт позволит полностью снять дополнительную нагрузку, установленную повышением процентной ставки в ответ на риски в марте прошлого года», — заявили в Центральном банке.

Установление основной ставки на уровне 14% годовых при понижательной динамике прогноза инфляции (8,5−9,5%) также обеспечит сохранение умеренно жёстких денежно-кредитных условий, считает регулятор.

Напомним, предыдущая ставка в 15% была установлена в июле 2022 года, тогда она снизилась с 16%, утверждённых в июне. В середине марта 2022 года она впервые с 2018 года была увеличена, причём сразу на 3% — с 14 до 17%.