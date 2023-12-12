Днём 11 декабря в Кувасайском городском медицинском объединении (Ферганская область) произошёл инцидент, в котором ножевые ранения получил врио главврача учреждения Н. Х. Об этом «Газете.uz» сообщил сотрудник медобъединения.

По его словам, примерно в 15:25 главврач находился у отделения гинекологии, когда супруг пациентки, житель города, на своей машине на большой скорости проехал по территории больницы и остановился у отделения гинекологии.

Главврач сделал мужчине замечание о том, что по территории медучреждения нельзя ездить быстро. «Муж пациентки не внял замечанию, слово за слово, главврач ударил мужчину головой, нанеся ему травму, а тот в ответ достал из кармана нож-финку и нанёс врачу два удара в область живота и грудной клетки», — рассказал сотрудник.

Получив удары ножом, главврач побежал в сторону приёмного отделения, а супруг пациентки стал его догонять, пытаясь нанести ещё удары. Его остановил завхоз медучреждения.

Сейчас состояние главврача стабильно тяжёлое, он перенёс операцию и находится в реанимации. Супругу пациентки была оказана первая помощь.