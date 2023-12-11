В Андижанской области выявлена майнинговая ферма, которая незаконно использовала электроэнергию более чем на 2,4 млрд сумов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В ходе рейда в производственном цехе предприятия «E.» были обнаружены 33 майнинговые установки, самовольно подключённые к сети энергоснабжения.

Рейд провели сотрудники «Узэнергоинспекции» совместно с органами внутренних дел и специалистами «Андижанского предприятия территориальных электрических сетей».

Документы по этому факту направлены в правоохранительные органы для принятия мер в отношении нарушителей, говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура сообщала, что с начала 2023 года в Узбекистане выявили 26 нелегальных майнинговых ферм. В общей сложности они нанесли государству ущерб на 58,2 млрд сумов.