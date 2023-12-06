С начала 2023 года в Узбекистане выявлено 26 нелегальных майнинговых ферм, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, в результате их действий расхищено 29 млн кВт·ч электроэнергии, что эквивалентно месячному потреблению 145 тысяч домохозяйств. Ущерб государству оценивается в 58,2 млрд сумов.

В отношении 29 лиц были возбуждены уголовные дела по статье 169 (кража) Уголовного кодекса. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В Генпрокуратуре предупредили, что за создание незаконных майнинг-ферм и хищение электричества в особо крупном размере может быть возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 169 (кража в особо крупном размере / наказывается лишением свободы от 8 до 15 лет).

Напомним, при использовании электроэнергии с подключением к единой электроэнергетической системе за электроэнергию майнеры должны платить по тарифу с 2-кратным повышающим коэффициентом, при незаконном подключении к сети — с 5-кратным повышающим коэффициентом.

За потребление электроэнергии в пиковый период к тарифам применяются надбавки, устанавливаемые Кабинетом министров.