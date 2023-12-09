Официальные резервные активы Узбекистана на 1 декабря составили 32,89 млрд долларов, уменьшившись за ноябрь всего лишь на 7,5 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

С начала года «финансовая подушка безопасности» страны снизилась на 3,04 млрд долларов.

В ноябре цена золота в мире выросла с 1992 до 2058 долларов за унцию (+3,1%), в начале декабря драгметалл поставил новый рекорд — его стоимость впервые в истории превысила 2100 долларов за унцию.

На фоне подорожания золота Центральный банк физический объём золота в резервах сократился на 0,4 млн тройских унций (около 12,4 тонны) — до 11,6 млн тройских унций (360,8 тонны), что говорит о потенциальной продаже золота регулятором. Стоимость золотого запаса также снизилась на 246,5 млн долларов — до $23,7 млрд.

Несмотря на возможную продажу золота (на сумму свыше $1 млрд), резервы в иностранной валюте увеличились лишь на 237,9 млн долларов — до 8,62 млрд долларов. Тем не менее, с начала года валютных резервов стало меньше на 2,7 млрд долларов.

Агентство статистики сообщило, что в октябре Узбекистан экспортировал золота на 1,23 млрд долларов, а за 10 месяцев — рекордные 6,87 млрд долларов, что в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года.

В октябре Узбекистан занял первое место по продаже золота в мире, снизив свои резервы на 11 тонн — до 339 тонн.