Узбекистан стал крупнейшим продавцом золота в мире по итогам октября, сообщает организация World Gold Council.

В октябре центральные банки увеличили мировые золотые резервы золота на 42 тонны. Это на 41% меньше по сравнению с сентябрём, но это все равно на 23% выше среднего показателя за январь-сентябрь 2023 года.

Крупнейшим покупателем снова стал Народный банк Китая (23 тонны), за ним следовали Центральный банк Турции (19 тонн) и Национальный банк Польши (3 тонны).

Крупнейшим продавцом драгметалла стал Узбекистан — 11 тонн. Следом идёт Казахстан, который реализовал 2 тонны. По данным World Gold Council, они часто переключаются между покупкой и продажей драгметалла, что не является редкостью для банков, покупающих золото на внутреннем рынке.

Чистая покупка и чистая продажа золота среди стран.

Агентство статистики сообщило, что в октябре Узбекистан экспортировал золота на 1,23 млрд долларов, а за 10 месяцев — рекордные 6,87 млрд долларов, что в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Напомним, за январь-октябрь ЦБ Узбекистана продал 0,7 млн тройских унций, или 21,7 тонны золота.