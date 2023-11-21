Внешнеторговый товарооборот Узбекистана в январе-октябре 2023 года составил 50,93 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,26 млрд долларов, или на 25,2%, следует из доклада Агентства статистики при президенте.

Экспорт

Экспорт вырос на 29,1% — до 20,47 млрд долларов, импорт — до 30,5 млрд (+22,7%). Дефицит внешней торговли превысил -10 млрд долларов, что больше прошлогоднего показателя ($9,01 млрд). Разрыв удалось немного сократить только благодаря резкому росту экспорта золота.

В частности, за семь месяцев Узбекистан продал золота на рекордные 6,87 млрд долларов, что в 2,3 раза больше января-октября 2022 года ($2,97 млрд) и больше, чем за последние шесть лет минимум, включая показатели 2022 года ($4,11 млрд) и пандемийного 2020 года ($5,8 млрд).

На драгметалл приходится 33,6% всего экспорта страны. Только в октябре было реализовано золота на 1,23 млрд долларов. Несмотря на это золотовалютные резервы страны выросли на фоне резкого подорожания золота.

Доля промышленных товаров в экспорте резко сократилась с 23% до 16,5% на фоне снижения их поставок с 3,6 млрд до 3,38 млрд долларов. А доля машин и транспортного оборудования выросла с 4,8% до 5,4%.

Экспорт без учёта золота вырос только на 5,6% — до 13,6 млрд долларов. То есть, если бы не экспорт золота, то торговый дефицит превысил бы 16,9 млрд долларов.

Продажа овощей и фруктов увеличилась до 964,7 млн долларов (+6,1%), зерновых — 408 млн долларов (+54,8%), нефти и нефтепродуктов — 259,2 млн долларов (+2,1 раза), детали и принадлежности автомобилей — 312,8 млн долларов (+34,8%), канцелярских машин и оборудования для автоматической обработки данных — 23,7 млн долларов (+54,3), оборудование электросвязи, звукозаписи — 101,9 млн долларов (в 2,6 раза), электрические машины, аппараты и приборы — 187,1 млн долларов (+3,9%).

При этом упали поставки текстильной продукции на 3,2% — до 2,56 млрд долларов, газа — до 458,2 млн долларов (-47,9%), электричества — до 50,3 млн долларов (-43,7%), удобрений — до 265,6 млн долларов (-25,5%), цветных металлов — до 1,13 млрд долларов (-10,1%).

Импорт

Что касается импорта, то на высоком уровне остаются поставки продовольствия: зерновых и продуктов из них — 940,9 млн долларов (+14,6%), сахара, изделий из сахара и мёда — 475,3 млн долларов (-0,4%), кофе, чая, какао, пряностей — 299 млн долларов (+22,6%), растительных масел и жиров — 289,5 млн долларов (+45,7%), мяса и мясопродуктов — 275,2 млн долларов (9,1%), овощей и фруктов — 262 млн долларов (+20,7%), молочных продуктов и яиц — 173,1 млн долларов (+34,5%).

Вырос также импорт нефти и нефтепродуктов — 1,25 млрд долларов (+25,6%), угля, кокса и брикета — 161,2 млн долларов (+73,2%). Поставки газа выросли в 2,1 раза — до 561,7 млн долларов. Если в сентябре было импортировано газа на 286 млн долларов, то в октябре — на 73,8 млн долларов.

Импорт автомобилей вырос до 1,39 млрд долларов (в 2,2 раза), запчастей — до 1,17 млрд долларов (+12,6%), самолётов и других летательных аппаратов — 614,1 млн долларов (в 2,8 раза).

Импорт удобрений вырос в 2,4 раза — до 150,7 млн долларов. Резкий рост поставок может быть связан со снижением производства на предприятиях «Узкимёсаноат», которые недополучили газ. Чтобы покрыть потери, было импортировано 55,3 тысячи тонн аммиака от российского «Тольяттиазот» для производства 64,2 тысячи тонн аммиачной селитры (8% от общего объёма выпуска в стране).

Примечательно, что поставки медицинской и фармацевтической продукции упали до 1,29 млн долларов (-1,7%), хотя в предыдущие годы был стабильный рост. Это может быть связано с введением маркировки лекарств. Читатели «Газеты.uz» сообщают, что сталкиваются с трудностями при поиске импортных лекарств, которые раньше покупали без проблем. Кроме того, цены на них сильно выросли.