Президент России Владимир Путин заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на новый, пятый президентский срок. Об этом он сказал 8 декабря после церемонии награждения Героев России в Кремле.

С соответствующей просьбой к Путину обратился спикер парламента самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Артём Жога, президент РФ ответил согласием.

«Спасибо большое, не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас, вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — сказал глава России.

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Центризбирком РФ ранее принял постановление о проведении выборов президента России в 2024 году в течение трёх дней — с 15 по 17 марта.

В этот раз конституционное ограничение, запрещающее избираться президентом больше двух сроков подряд, не действует. В 2020 году в основной закон страны вносились поправки — действовавший на тот момент глава государства сможет баллотироваться на высший пост без учёта предыдущих сроков.