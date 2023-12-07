Совет Федерации РФ назначил дату очередных выборов президента РФ — они пройдут 17 марта 2024 года, сообщает РИА Новости. Голосование в верхней палате парламента по этому вопросу состоялось 7 декабря.

Спикер палаты Валентина Матвиенко заявила, что этим решением даётся старт предвыборной кампании. Она подчеркнула, что предстоящие выборы «определят вектор развития» России.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что 8 декабря будет рассмотрен проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта.

Решение о проведении выборов в оккупированных Россией регионах Украины примут после консультаций с ФСБ, Министерством обороны и назначенными РФ властями этих территорий, отметила глава ЦИК.

Президент России Владимир Путин пока официально не объявлял об участии в выборах 2024 года. Ранее он отказался говорить о своём выдвижении до решения парламента об их проведении.

Текущие полномочия Путина закончатся в марте 2024 года. В 2020 году в Конституцию РФ внесли поправку, которая «обнулила» его сроки и дала ему право ещё дважды баллотироваться на пост главы государства.