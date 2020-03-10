Государственная дума Федерального собрания России поддержала обнуление президентских сроков после голосования по изменению Конституции. Это поправка разрешает действующему президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще раз, сообщает РБК.

Согласно вносимым изменениям, для занимавшего или занимающего на момент вступления в силу поправки президента это ограничение снимается.

Прибывший в Госдуму для обсуждения поправок перед их принятием во втором чтении Владимир Путин заявил, что вариант его участия в следующих выборах возможен только в том случае, если за поправки проголосует население страны 22 апреля, а затем их законность подтвердит Конституционный суд.

«Были предложения, прозвучали идеи о том, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги, сделать это на основании того, что граждане проголосуют — если проголосуют — за предложенную поправку. Да, в апреле состоится общероссийское голосование. Но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов, а это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать», — заявил Владимир Путин.

При этом он сказал, что полностью убирать из Конституции ограничение на количество президентских сроков нецелесообразно.

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Владимир Путин также выразил уверенность, что России нужна сильная президентская вертикаль власти: «Сегодняшняя ситуация в экономике, но и в сфере безопасности лишний раз нам с вами об этом напоминает».

Всего ко второму чтению было подготовлено около 400 поправок, из которых в итоговый текст законопроекта попало около половины. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении состоится 11 марта, после чего закон будет направлен в Совет Федерации.

Фото: duma.gov.ru.

Как сообщили «Ведомости», поправки касаются шести глав Конституции — за исключением глав 1, 2 и 9, изменение которых требует особой процедуры и созыва Конституционного собрания. Вот некоторые из них:

Россия является правопреемником СССР и чтит память защитников Отечества. Умаление значения подвига народа при защите Отечества запрещается.

Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

В Конституции впервые появляется упоминание Бога: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Государство защищает «институт брака как союз мужчины и женщины».

Государство гарантирует МРОТ на уровне не ниже величины прожиточного минимума и индексацию пенсий не реже одного раза в год.

Русский язык является государственным как язык «государствообразующего народа» (против новой формулировки выступили общественники Татарстана, призвав отклонить ее «как противоречащую принципам демократического федеративного государства»).

Президенту запрещено иметь счета и хранить ценности в иностранных банках.

Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков (без слова «подряд»).

Президент после консультаций с Советом Федерации назначает руководителей силовых министерств и ведомств, а также генпрокурора, его заместителей и прокуроров субъектов федерации.

Президентская квота в верхней палате парламента расширяется с 17 до 30 человек, 7 из которых (люди с выдающимися заслугами перед страной) могут быть назначены пожизненно, остальные — на шесть лет.

Сенаторам, депутатам, членам правительства запрещается иметь иностранное гражданство и счета за рубежом.

Госдума не может выразить недоверие правительству, а премьер — поставить перед Думой вопрос о доверии в течение года после избрания нижней палаты, в ходе обсуждения вопроса об импичменте президенту, во время чрезвычайного или военного положения, а также в течение полугода до окончания срока полномочий президента.