Президент Украины Владимир Зеленский указом от 7 декабря утвердил новые санкции по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны страны, сообщается на сайте офиса президента.

В санкционный список включаются 181 физическое и 185 юридических лиц.

Под ограничения также попали попали завод электроники «Фотон» и его руководитель Марифходжа Сайдумаров 1956 года рождения.

Санкции предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и некоторые другие ограничительные меры. Срок их действия составит 10 лет.

Предприятие «Фотон» включено в программу приватизации в Узбекистане. В июле Агенство по управлению государственными активами начало приём заявок на покупку госпакета акций в 85,6%.

В конце сентября АУГА продлило срок приёма обязывающих предложений по приватизации госдоли «Фотона» до 9 октября. В качестве консультанта была привлечена компания Abrau Capital.

Завод «Фотон» был создан в 1942 году и сегодня имеет два производственных помещения площадью около 68 тысяч кв. м. Государство владеет 85,6% акций предприятия, где работает 296 специалистов. «Фотон» занимается производством более 30 видов полупроводниковой продукции и микросхем, телевизоров, пылесосов, онлайн контрольно-кассовых аппаратов. В декабре 2020 года «Узэлтехсаноат» предлагала госпакет акций «Фотона» российским инвесторам.

Ограничения, как следует из указа Зеленского, введены против особой экономической зоны «Алабуга», где производят беспилотники для войны в Украине, ООО «ДМГ Мори Рус», которое поставляет станки для производства оружия, АО «Концерн «Уралвагонзавод», НТЦ «Орион», «Ульяновский станкостроительный завод», ООО «Конструкторское бюро «Современные авиационные технологии» и других предприятий военно-промышленного комплекса России.

В ноябре власти Украины включили в санкционный список «Ахангаранцемент» и его учредителя, двух граждан Узбекистана, а также «МегаФон», USM Telecom, Digital Invest и другие компании Алишера Усманова и его партнёров.