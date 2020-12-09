Государственный пакет акций АО «Фотон» предлагается реализовать российским инвесторам. С таким предложением российской стороне выступил первый заместитель председателя ассоциации «Узэлтехсаноат» Мансур Хашимов на круглом столе в Ташкенте в пятницу, передает корреспондент «Газеты.uz».

Завод «Фотон» был создан в 1942 году и сегодня имеет два производственных помещения площадью около 68 тысяч кв. м. Государство владеет 83,15% акций предприятия, где работает 257 специалистов. «Фотон» занимается производством более 30 видов полупроводниковой продукции и микросхем, телевизоров, пылесосов, онлайн контрольно-кассовых аппаратов.

По словам Мансура Хашимова, выпускаемая полупроводниковая продукцию полностью экспортируется в Россию для нужд предприятий оборонного комплекса в рамках межправительственного соглашения. За январь-ноябрь 2020 года экспортировано продукции на 1,17 млн долларов (1,33 млн — в 2019 году).

«Принимая во внимание многолетний опыт данного предприятия в производстве электронных компонентов, наличие квалифицированных технических специалистов в данной сфере, а также учитывая, что Российская Федерация является стратегически важным союзником Узбекистана, мы бы хотели предложить рассмотреть возможность реализации государственной доли пакета акций „Фотон“ в размере 83,15%», — заявил Мансур Хашимов.

Он также предложил организовать на базе «Фотона» производство электронных компонентов и продукции для нужд предприятий оборонного комплекса и народного хозяйства: микросхемы, высоковольтные выпрямительные столбы, полупроводниковые выпрямительные и силовые диоды, полевые транзисторы, компараторы напряжения, операционные усилители и другое.

Первый заместитель председателя «Узэлтехсаноат» выступил за совместную разработку стратегии развития в сфере электроники и электротехники Узбекистана с учётом опыта России.

Кроме того, предложено передать новые разработки и технологии современных электронных компонентов (микросхем и т. д. ) для освоения производства на территории Узбекистана с последующей поставкой для нужд промышленных предприятий России.

Среди предложений также — создание новых производств по выпуску телекоммуникационного оборудования, бытовых и промышленных роботов и электротехнической продукции в сфере альтернативной энергетики.

Напомним, «Фотон» вошёл в перечень 62 государственных активов, выставляемых на публичные торги посредством адресных программ предприватизационной подготовки и повышения инвестиционной привлекательности.