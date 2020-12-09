Государственный пакет акций АО «Фотон» предлагается реализовать российским инвесторам. С таким предложением российской стороне выступил первый заместитель председателя ассоциации «Узэлтехсаноат» Мансур Хашимов на круглом столе в Ташкенте в пятницу, передает корреспондент «Газеты.uz».
Завод «Фотон» был создан в 1942 году и сегодня имеет два производственных помещения площадью около 68 тысяч кв. м. Государство владеет 83,15% акций предприятия, где работает 257 специалистов. «Фотон» занимается производством более 30 видов полупроводниковой продукции и микросхем, телевизоров, пылесосов, онлайн контрольно-кассовых аппаратов.
По словам Мансура Хашимова, выпускаемая полупроводниковая продукцию полностью экспортируется в Россию для нужд предприятий оборонного комплекса в рамках межправительственного соглашения. За январь-ноябрь 2020 года экспортировано продукции на 1,17 млн долларов (1,33 млн — в 2019 году).
«Принимая во внимание многолетний опыт данного предприятия в производстве электронных компонентов, наличие квалифицированных технических специалистов в данной сфере, а также учитывая, что Российская Федерация является стратегически важным союзником Узбекистана, мы бы хотели предложить рассмотреть возможность реализации государственной доли пакета акций „Фотон“ в размере 83,15%», — заявил Мансур Хашимов.
Он также предложил организовать на базе «Фотона» производство электронных компонентов и продукции для нужд предприятий оборонного комплекса и народного хозяйства: микросхемы, высоковольтные выпрямительные столбы, полупроводниковые выпрямительные и силовые диоды, полевые транзисторы, компараторы напряжения, операционные усилители и другое.
Первый заместитель председателя «Узэлтехсаноат» выступил за совместную разработку стратегии развития в сфере электроники и электротехники Узбекистана с учётом опыта России.
Кроме того, предложено передать новые разработки и технологии современных электронных компонентов (микросхем
Среди предложений также — создание новых производств по выпуску телекоммуникационного оборудования, бытовых и промышленных роботов и электротехнической продукции в сфере альтернативной энергетики.
Напомним, «Фотон» вошёл в перечень 62 государственных активов, выставляемых на публичные торги посредством адресных программ предприватизационной подготовки и повышения инвестиционной привлекательности.
Flyer
Вы серьезно хотите продать России завод который выпускает ККМ для страны?
Renat Akchurin
Почему сразу передать? Почему не открытые торги? Пусть покупают крутейшие компании вроде IBM, Infineon, Cisco, и т.п.
Хотя да, никому из них Фотон неинтересен, кроме как России.
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и на чьем балансе находится ядерный реактор?
Алексей Николаевич
Накатанная схема-развалить, а потом продать, подарить или сломать.
Oscar Strannik
А что, Россия уже в лидерах производства электроники или у них есть какие-то инновационные разработки? Почему не аукционные торги, почему приватизация проходит у нас вот так, без открытых, прозрачных торгов?
Музаффар
Все во благо народа