Уртачирчикский районный суд по уголовным делам Ташкентской области 1 декабря вынес приговор в отношении сотрудников органов внутренних дел Букинского района, ставшими причиной смерти подозреваемого. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Ранее мы писали, что 3 июня в рамках уголовного дела о совершении ряда краж житель Юкоричирчикского района Усмонали Салимбаев (1987 года рождения) был привлечён к следствию в качестве подозреваемого в краже одной головы крупного рогатого скота и допрошен при участии адвоката в ОВД Букинского района. В этот же день мужчину задержали и поместили в «комнате временного содержания граждан» отдела.

Через три часа после задержания сотрудники нарушили порядок и отвели его не в специальную комнату допросов, а в служебный кабинет для допроса по факту причастности к другому преступлению. В 23:30 в связи с ухудшением состояния здоровья Салимбаева была вызвана скорая помощь, однако, несмотря на медицинскую помощь, он скончался в больнице.

Прокуратура Ташкентской области тогда возбудила уголовное дело по части 2 статьи 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания). Два оперативных сотрудника — Ж. Д. и Г. Ш., причастные к произошедшему, заключены под стражу. Они также уволены из органов внутренних дел.

Согласно материалам дела, число обвиняемых выросло с 2 до 4, также следствие предъявило новые обвинения.

Судебно-медицинская экспертиза 30 августа установила, что смерть Усмоналиа Салимбаев наступила в результате травмы грудной клетки и живота, закрытого перелома ребра грудной клетки, кровоизлияния из множества очагов в брюшине, тонкой кишке и левой брыжейке, кровоизлияния в мягких тканях ткани, щитовидной железе, подъязычной области, а также в правом предсердие, лёгких, кровоподтёков в запястьях и кистях рук, вызвавшие посттравматический шок.

В судебном решении отмечается, что следователи не смогли найти доказательства вины Усмонали Салибаева и прибегли к пыткам, чтобы получить от него признание.

Согласно приговору, четыре сотрудника признаны виновными в смерти Салимбаева — 37-летний начальник отдела уголовного розыска Ж. С., два старших оперативных сотрудника — Ж. Д. и Г. Ш., а также инспектор по профилактике 31-летний С. Т.

На суде подсудимые не признали вину, но их вина была подтверждена показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании, а также заключениями экспертов, говорится в решение суда.

Суд признал подсудимого главу уголовного розыска районного ОВД Ж. С. виновным по пункту «а» части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлёкшая смерть человека), части 1 статьи 234 (незаконное задержание или заключение под стражу) и пунктами «а, в» частью 2 статьи 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц) Уголовного кодекса и приговорил к 7 годам тюрьмы с лишением права работать в системе органов внутренних дел в течение 3 лет.

Инспектор профилактики С. Т. признан виновной по этим же пунктам «а, в» части 2 статьи 235 УК и приговорён к 6 годам тюрьмы с лишением права работать в системе ОВД в течение 3 лет.

Оперативные сотрудники Д. Ж. и Ш. Г. признаны виновными по части 1 статьи 234 (незаконное задержание или заключение под стражу) и частью 3 статьи 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, повлёкшие причинение тяжкого телесного повреждения или иные тяжкие последствия) УК и приговорены к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы с лишением права работать в системе ОВД в течение 3 лет.

Решение суда было принято 1 декабря и ещё не вступило в силу. Стороны могут подать апелляционную жалобу в Ташкентский областной суд в течение 20 суток или внести протест.