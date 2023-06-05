Пресс-служба МВД Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела и увольнении двух сотрудников ОВД Букинского района Ташкентской области, подозреваемых в пытках задержанного, который впоследствии скончался.

Сообщается. что 3 июня в рамках уголовного дела о совершении ряда краж (часть 3 статьи 169 Уголовного кодекса) в Букинском районе житель Юкоричирчикского района У. С. (1987 года рождения) был привлечён к следствию в качестве подозреваемого. Он был допрошен при участии адвоката Х. Юлдашевой, процесс был полностью записан на видео.

В 19:00 У. С. в качестве подозреваемого был задержан в процессуальном порядке согласно статье 227 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по постановлению дознавателя, следователя или прокурора) и был размещён в комнате временного содержания граждан в ОВД Букинского района.

В 23:30 в связи с ухудшением состояния здоровья У. С. была вызвана скорая помощь, однако он скончался.

По данному факту была сформирована рабочая группа по главе с заместителем министра внутренних дел Яхёжоном Абдулхаковым и сотрудников службы внутренней безопасности МВД и областной прокуратуры, которые изучили ситуацию с выездом на место и собрали показания у сотрудников, которые были свидетелями.

Выяснилось, что около 22:00 У. С. в нарушение процессуального порядка был отведён не в специальную комнату допросов, а в служебный кабинет и был допрошен по факту причастности к другому преступлению.

Первичная судебно-медицинская экспертиза установила наличие телесных повреждений на теле У. С.

Прокуратура Ташкентской области возбудила уголовное дело по части 2 статьи 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания). Два оперативных сотрудника — Ж. Д. и Г. Ш., причастные к произошедшему, заключены под стражу. Они также уволены из органов внутренних дел.

В сообщении МВД говорится, что в целях обеспечения справедливого следствия и проверки приказом министра внутренних дел за безответственное отношение к служебным обязанностям от должностей были освобождены начальник ОВД Букинского района А. Бабаханов, его первый заместитель В. Худайкулов, начальник отдела уголовного розыска Ж. Субанов, начальник следственного отдела Ж. Ачилов и ответственный сотрудник дежурной части Ш. Ибрагимов.

Кроме того, назначена служебная проверка в отношении действий ответственных руководителей и других сотрудников центрального аппарата МВД Узбекистана и ГУВД Ташкентской области.

«Учитывая, что согласно законодательству правовая оценка правонарушениям, совершаемым сотрудниками органов внутренних дел, даётся органами прокуратуры, все материалы будут полностью предоставлены органам прокуратуры и для справедливой оценки ситуации с ними будет вестись тесное сотрудничество», — заявили в МВД.

«Несмотря на то, что в настоящее время оперативные сотрудники отрицают совершение преступных действий, с учётом наличия телесных повреждений на теле покойного У. С. прокуратура назначила дополнительную гистологическую экспертизу (для установления времени и степени повреждений внутренних органов и тканей). Данная экспертиза требует определённого времени, и согласно ей заключению и собранным доказательствам будет рассматриваться вопрос об уголовной ответственности сотрудников», — говорится в сообщении МВД.

«Отдельно подчёркиваем, что Министерство внутренних дел безусловно ответственно за обеспечение неприкосновенности чести и достоинства человека. Министерство строго осуждает применение пыток, насилия и других бесчеловечных видов обращения к человеку, и все сотрудники, допустившие это, будут отвечать строго по закону», — заявили в МВД.

«Руководство МВД глубоко скорбит в связи со смертью гражданина У. С. в ситуации, связанной с сотрудниками органов внутренних дел, и выражает глубокие соболезнования членам семьи покойного», — говорится в заявлении.

Руководители МВД и ГУВД Ташкентской области сейчас оказывают содействие близким покойного.

«Мы полностью понимаем, что действия сотрудников ОВД, противоречащих законности и человечности, вызывают резкое недовольство общественности, но в то же время надеемся, что из-за действий сотрудников, запятнавших честь ОВД, не будет допускаться дискредитация сотрудников, которые выполняют свои обязанности с совестью и преданностью», — отметили в МВД.