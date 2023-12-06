Гайрат Ганиевич Фозилов, вновь назначенный посол Узбекистана в Бельгии, 5 декабря прибыл в Брюссель, сообщает ИА «Дунё».

Он родился 14 августа 1974 года в Ташкенте. В 1996 году окончил университет мировой экономики и дипломатии, в 2005 году — Высшую школу стратегического анализа и прогнозирования.

Дипломатическую службу начал с поста атташе Управления по сотрудничеству со странами Европы. Трудился на различных должностях в центральном аппарате, Совете национальной безопасности при президенте Узбекистана, посольствах Франции, Бельгии, Миссии при НАТО.

В 2015—2017 годах работал заместителем министра иностранных дел. В 2018—2021 годах был послом в Японии. С 2021 года до недавнего времени снова работал замглавы МИДа.

На этом посту Гайрат Фозилов сменил Дильёра Хакимова, работавшего с 2017 года послом в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, главой миссий Узбекистана при Евросоюзе и НАТО с резиденцией в Брюсселе.