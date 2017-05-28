Сенат назначил послов в Бельгии, Индии и Республике Корея

Верхняя палата парламента утвердила новых глав дипломатических представительств Узбекистана в Бельгии, Индии и Республике Корея.

27 мая Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 10-м пленарном заседании утвердил новых глав дипломатических представительств Узбекистана в Бельгии, Индии и Республике Корея. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дильёр Хакимов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Бельгии. Пост замминистра он занимал с сентября 2014 года.

Также Сенат утвердил назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Индии Фархода Арзиева, ранее работавшего советником Посольства Узбекистана в Германии.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Республике Корея назначен Виталий Фен, работавший в 1995—2013 годах сначала временным поверенным в делах Республики Узбекистан, затем послом Узбекистана в Республике Корея.