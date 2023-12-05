Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утвердил программу технического сотрудничества, согласно которой в Узбекистане будут выполняться пять новых национальных проектов, сообщило ИА «Дунё».

Среди них три направлены на повышение национального потенциала для развития инфраструктуры ядерной отрасли, укрепление нормативной базы в ядерной энергетике, повышение ядерной безопасности, эксплуатационных показателей, а также эффективное использование исследовательского ядерного реактора Узбекистана.

Четвёртый проект связан с созданием лаборатории стабильных изотопов для мониторинга водных ресурсов и источников загрязнения. Проект будет выполняться Агентством гидрометеорологической службы (Узгидрометом) при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Пятый проект под названием «Расширение и укрепление радиационной медицины для лечения рака» направлен на снижение смертности от рака путём внедрения высококачественной лучевой терапии, диагностической радиологии и других технологий ядерной медицины в Узбекистане. Проектом предусмотрено повышение квалификации медицинских работников и разработка национальных рекомендаций по диагностике и лечению различных видов рака.

Отметим, в сентябре Министерство здравоохранения Узбекистана и российская государственна корпорация «Росатом» подписали меморандум о стратегическом партнёрстве в сфере ядерной медицины.

В ноябре 2022 года сообщалось о планах впервые создать кафедру ядерной медицины при новом онкологическом комплексе, который строится в «медгородке» в Алмазарском районе Ташкента.