По итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России подписан ряд документов, сообщила пресс-служба российского правительства.

В их числе — меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Узбекистана и государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» о стратегическом партнёрстве в сфере ядерной медицины, а также план мероприятий по ускорению совместной работы по полноценному функционированию Ташкентского филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.

Кроме того, подписано соглашение между Министерством экономики и финансов Узбекистана и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии РФ об оказании Россией безвозмездной технической помощи Узбекистану по созданию системы государственной кадастровой оценки в 2023—2024 годах.

Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Министерство промышленности и торговли РФ также заключили соглашение о поставках хлопковой пряжи в Россию.

В своей речи на заседании комиссии премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подчеркнул, что «РФ была и остаётся ключевым внешнеэкономическим партнёром» Узбекистана. Обе страны в течение последних пяти лет ежегодно наращивают темпы взаимной торговли в среднем на 20%.

«Уверены, что в текущем году мы сможем выполнить поставленную главами государств задачу — довести товарооборот до 10 млрд долларов в эквиваленте», — сказал он. По его мнению, для этого важно продолжить совместную работу по созданию благоприятных условий и устранению торговых барьеров.

По данным премьер-министра Узбекистана, растут и объёмы российских инвестиций в экономику республики. В частности, за последние три года в Узбекистане вдвое выросло число предприятий с участием российского капитала, их количество приблизилось к 3000.

Абдулла Арипов добавил, что в настоящее время заинтересованные ведомства и предприниматели Узбекистана работают с российскими компаниями по формированию нового инвестиционного пакета.