В здании отдела внутренних дел Чирчика скончался мужчина по имени Абдуллох. Об этом сообщил депутат городского кенгаша Жахонгир Туляганов.

Со ссылкой на поступившие сообщения он заявил, что задержанный мог совершить самоубийство, однако у него также был сломан нос и рассечена бровь.

Депутат подчеркнул, что каждый преступник или подозреваемый, совершивший преступление, должен отвечать перед законом, а не своей смертью.

ГУВД Ташкентской области считает, что он совершил самоубийство.

По данным ведомства, А. У. (2001 года рождения) был задержан в качестве обвинения в рамках уголовного дела по пункту «в» части 3 статьи 169 (кража в крупном размере) и пункту «б» части 3 статьи 168 (мошенничество повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса Узбекистана.

С учётом того, что он ранее был судим по пункту «а» части 2 статьи 164 УК (разбой с применением оружия или других предметов, использованных в качестве оружия), к нему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«1 декабря текущего года в 2:30 А. У, содержавшийся в следственном изоляторе в рамках уголовного дела, сделал петлю из покрывала, привязал её к железной решеткё окна камеры и совершил самоубийство», — говорится в сообщении.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть погибшего наступила в результате механической асфиксии, вызванной сдавлением шеи петлёй.

Районная прокуратура ведёт доследственную проверку.

Пресс-служба уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека Ферузы Эшматовой сообщила, что обмудсман взяла ситуацию под контроль с учётом сообщений о травме носа и повреждений на теле. Она изучает запрошенные документу по этому делу.

В июне в Букинском районе Ташкентской области два оперативника подозреваются в пытках мужчины в здании ОВД. Начальник ОВД района, его первый заместитель и три других сотрудника уволены. В МВД заявили, что строго осуждают применение пыток и любого бесчеловечного обращения.

В ноябре прошлого года после смерти 15-летнего мальчика, помещённого в здание ОВД в Коканде, блогер и публицист Шокир Шарипов устроил пикет с требованием отставки главы МВД Пулата Бобожонова. Он заявил, что МВД за последние годы так и не предприняло серьёзных реформ, а в зданиях ОВД продолжают умирать люди.