Публицист, блогер и известный активист Шокир Шарипов (псевдоним Мухаммад Шакур) вышел на одиночный пикет, требуя отставки министра внутренних дел Узбекистана Пулата Бобожонова. Об этом сообщила Узбекская служба Бибиси, опубликовавшая интервью с активистом. Пикет состоялся 22 ноября у памятника Юрию Гагарину в Чиланзарском районе, где Шокир Шарипов, сидя в инвалидной коляске, некоторое время держал в руках плакат с надписью «Требую отставки министра МВД».

23 ноября пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов сообщил, что министерство «готово к открытому диалогу».

Корреспондент «Газеты.uz» Миролим Исажонов поговорил с Шокиром Шариповым о том, что заставило его выйти на пикет — крайне редкое явление для современного Узбекистана.

В интервью активист отметил, что в органах МВД за прошедшие годы так и не были осуществлены настоящие реформы. Напротив, недовольство населения системой продолжает расти.

«Когда Шавкат Мирзиёев пришёл к власти, видя его искренние заявления, я предался разным мечтам. Появилась надежда на то, что в стране будет проведён ряд реформ. Что в том числе будет реформирована система внутренних дел, появится другая [позитивная] реальность. Ведь я хорошо знаю, какой результат дали реформы в Грузии и ряде других постсоветских стран, как изменилось отношение людей к полиции, как граждане считают сотрудников органов внутренних дел своими друзьями, радуются, когда их видят. Я мечтал, что и в Узбекистане это произойдёт, и очень этого ждал. Верно, в сфере делается определённая работа. Но реальных реформ мы не видим, реформы топчутся на месте», — сказал публицист.

Он подчеркнул, что принял решение провести пикет, чтобы выразить свою позицию в качестве гражданина, недовольного системой.

«Каждый раз, когда я читаю новости о том, что из зданий органов внутренних дел выносят тела умерших граждан, что сотрудники органов внутренних дел применяют силу к гражданами, мучают или бьют их, у меня усиливается внутренний бунт, недовольство. Самое обидное — это отношение министерств к таким происшествиям, оно меня и поражает, и злит», — отметил Шокир Шарипов.

Шокир Шарипов. Кадр интервью Бибиси.

«Очень сильно на меня повлияла смерть 15-летнего мальчика, помещённого в здание ОВД (центр помощи несовершеннолетним — ред.) в Коканде. Я словно чувствовал, в каком состоянии были родители, близкие погибшего. Временами я даже не мог есть. Меня мучала совесть, пришлось бороться самому с собой. Мой внутренний бунт заставил меня провести пикет с требованием отставки министра внутренних дел», — рассказал активист.

Он сказал, что министр внутренних дел после смерти 15-летнего мальчика должен был выйти к народу, признать, что система МВД не реформируется, попросить прощения и уйти в отставку. Но, по его словам, министр не способен это сделать.

«Меня удивляет одно. Почему чиновники Узбекистана лишены эмпатии? То есть нет навыка поставить себя на чьё-то место, прочувствовать его боль, проблемы. На самом деле на таких должностях должны работать люди с сильной эмпатией, лучшие люди общества», — считает Шокир Шарипов.

По его мнению, то, что Пулата Бобожонова не беспокоят случаи смерти граждан в зданиях ОВД, это очень плохой сигнал.

«Нормальный чиновник после страшной смерти, произошедшей в его системе, должен перед народом попросить прощения и уйти с должности. Раз он не уходит из системы, значит, всё общество больное. То, что смерти граждан в зданиях ОВД не беспокоят министра, это очень плохой сигнал. За этим сигналом тянется длинная цепь», — заявил активист.

«Если министр так себя ведёт, значит, и его отношение к народу такое же. Если он так себя ведёт по отношению к народу, значит, вокруг него такая же атмосфера. Если сформирована такая атмосфера, то это свидетельство трагедии», — считает он.

«Выдают тела граждан, но на лице руководителя системы мы не видим траура. Это крайне опасная тенденция. Утеря людьми доверия к государству приведёт к плохим последствиям. Если и общество будет безразличным к таким случаям, завтра такое же может произойти с каждым из нас или с кем-то из наших близких», — сказал блогер.

Шокир Шарипов отметил, что не понимает, почему министр не привлекается к строгой ответственности и не освобождается от должности, если системой недовольно огромное количество граждан.

«Если Пулату Бобожоному продолжает оказываться доверие после всего, что происходит в системе внутренних дел, то у граждан возникают, формируются очень плохие сомнения по отношению ко всем, кто стоит у руководства государством. Вытекают логичные выводы, что те, кто руководят страной, ни во что не ставят народ. Поскольку этого министра не снимают с должности, люди приходят к выводу, что у руководителей наверху, принимающих решения, настроение такое: „Народ — это просто стадо, пусть будет недоволен, реформы всё равно будут медленными“. К таким тяжёлым выводам мы приходим потому, что народ не знает, что на самом деле происходит, или потому что в отношении министра не применяется нормальное наказание», — сказал Шокир Шарипов.

Он подчёркивает, что если министр уйдёт в отставку и на его место придёт новый руководитель, система не изменится сразу. Но все должны осознать необходимость серьёзных реформ в сфере МВД.

«Все мы [и правительство, и население] должны понять, что эта система должна реформироваться и эта сфера тоже является лицом государства. Если с должности уйдёт действующий министр, а на его место придёт другой, система в одночасье не изменится. Но если мы осознаем важность того, насколько эта система нуждается в серьёзной реформе и что это должно быть реализовано максимально быстро, появится зародыш реформы. После этого мы придём к конкретному решению, какие реформы и как мы будем проводить, какой достойный кадр должен занять эту должность», подчеркнул Шокир Шарипов.

В интервью Бибиси активист также отметил, что морально устал видеть безразличие представителей МВД (имеется в виду пресс-служба министерства), когда к ним по серьёзным вопросам обращаются журналисты и блогеры.

«Когда МВД просят что-то прокомментировать, оно реагирует примерно так: в зданиях ОВД такое случается. Встречаются попытки оправдать сотрудников органов внутренних дел. Нет заявлений „Подтверждаются неверные действия, мы возмущены такими случаями, в отношении сотрудников будут приняты меры“. Журналисты словно обращаются к бетону. Они морально устали от отсутствия результата», — сказал Шокир Шарипов.