Сборная Узбекистана по курашу заняла первое место в общекомандном зачёте на чемпионате мира, проходившем в Ашхабаде (Туркменистан), сообщила пресс-служба Министерства молодёжной политики и спорта.

Золотые медали завоевали:

  • Покизахон Камолиддинова;
  • Улбусин Хакимова;
  • Хилола Артикова;
  • Джамшид Маматрахимов;
  • Эркин Козоков;
  • Мухсин Хисомиддинов;
  • Чори Зоиров.

Филура Эргашева и Умид Эсонов завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

кураш

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из более чем 50 стран. Второе место в общекомандном зачёте заняла сборная Туркменистана, третье место досталось сборной Казахстана.