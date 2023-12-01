Сборная Узбекистана по курашу заняла первое место в общекомандном зачёте на чемпионате мира, проходившем в Ашхабаде (Туркменистан), сообщила пресс-служба Министерства молодёжной политики и спорта.

Золотые медали завоевали:

Покизахон Камолиддинова;

Улбусин Хакимова;

Хилола Артикова;

Джамшид Маматрахимов;

Эркин Козоков;

Мухсин Хисомиддинов;

Чори Зоиров.

Филура Эргашева и Умид Эсонов завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из более чем 50 стран. Второе место в общекомандном зачёте заняла сборная Туркменистана, третье место досталось сборной Казахстана.