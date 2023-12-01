Сборная Узбекистана по курашу заняла первое место в общекомандном зачёте на чемпионате мира, проходившем в Ашхабаде (Туркменистан), сообщила пресс-служба Министерства молодёжной политики и спорта.
Золотые медали завоевали:
- Покизахон Камолиддинова;
- Улбусин Хакимова;
- Хилола Артикова;
- Джамшид Маматрахимов;
- Эркин Козоков;
- Мухсин Хисомиддинов;
- Чори Зоиров.
Филура Эргашева и Умид Эсонов завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из более чем 50 стран. Второе место в общекомандном зачёте заняла сборная Туркменистана, третье место досталось сборной Казахстана.