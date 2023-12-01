Делегаты 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), проходящей в Дубае (ОАЭ), договорились о начале работы фонда для покрытия потерь и ущерба, который поможет развивающимся странам компенсировать потери, связанные с изменением климата.

В первый день саммита правительства ряда стран сделали первоначальные взносы в новый фонд. ОАЭ, принимающая COP28, внесла 100 млн долларов, Великобритания — 51 млн долларов, США — 17,5 млн долларов, Япония — 10 млн долларов. Евросоюз пообещал выделить 245,3 млн долларов, включая 100 млн долларов от Германии.

Платежи в фонд вносятся на добровольной основе, у всех развивающихся стран будет право на прямой доступ к ресурсам. Всемирный банк будет временным распорядителем фонда.

«Сегодняшние новости о фонде по возмещению потерь и ущерба дают старт климатической конференции ООН. Все правительства и участники переговоров должны использовать этот импульс для достижения здесь, в Дубае, многообещающих результатов», — заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) Саймон Стилл.

Развивающиеся страны, наиболее пострадавшие от последствий изменения климата, много лет требовали создания подобного фонда от стран с высоким уровнем дохода, на долю которых приходится основная часть исторических выбросов парниковых газов.

В прошлом году на саммите COP27 в 2022 году в Египте наконец была принята резолюция о создании фонда. Обсуждения деталей работы фонда шли в течение всего 2023 года.

COP28 открылся в Дубае 30 ноября и продлится до 12 декабря. В этом году в нем примут участие более 70 тысяч человек из свыше 190 стран, включая Узбекистан. Основная задача конференции — анализ прогресса человечества по достижению целей Парижского соглашения.