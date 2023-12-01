Международная конференция ООН по климату (COP28) открылась в Дубае 30 ноября. В её работе до 12 декабря примут участие главы государств и правительств более 190 стран мира, учёные и представители гражданского общества.

Страной-хозяйкой COP28 в этом году являются Объединённые Арабские Эмираты, а президентом конференции стал Султан Аль-Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (Abu Dhabi national oil company, Adnoc).

На площадке COP28 пройдёт свыше сотен мероприятий, посвящённых изменению климата. Ключевое из них — Всемирный саммит мер по борьбе с изменением климата 1−2 декабря. В эти же даты запланирована сессия Сегмента высокого уровня. На ней главы государств и правительств выступят с национальными заявлениями о позиции своих стран в отношении климатического кризиса.

С докладом на сессии 1 декабря выступит также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёев.

Что такое COP28?

Официальное название COP28 — 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Это ежегодная встреча, проводимая ООН, на которой обсуждается, как решить проблему изменения климата и как адаптироваться к его последствиям.

Стороны — это страны, подписавшие Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН) в 1992 году.

Конференция проходит в Выставочном центре (Expo City) в Дубае. Ожидается, что в ней примет более 70 тысяч делегатов из разных стран. Это самое большое число участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата за всю историю.

Почему это важно?

COP28 проходит на фоне разрушительных наводнений и масштабных лесных пожаров, охвативших планету в этом году, а также самого жаркого лета на Земле за всю историю наблюдений в этом году и, с большой вероятностью, самого жаркого года за всю историю человечества.

Саммит рассматривается как возможность для стран лучше контролировать изменение климата через разработку совместных целей и с помощью различных инструментов, включая климатические финансирование.

После принятия Парижского соглашения на COP21 в 2015 году участники саммита сосредоточены на достижении его главной цели — не допустить глобальный рост температуры на планете выше 2 градусов Цельсия.

На COP28 стороны впервые проведут так называемую «глобальную инвентаризацию» Парижского соглашения — анализ коллективного прогресса человечества в достижении парижских целей.

По итогам мониторинга будет разработан план, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей. Затем правительства должны будут интегрировать этот глобальный план в национальные планы по борьбе с изменением климата и в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.