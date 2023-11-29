Президент Шавкат Мирзиёев 28 ноября провёл совещание по вопросам дальнейшей поддержки производства и повышения экспортного потенциала в фармацевтической и электротехнической промышленности Узбекистана.

По данным пресс-службы главы государства, за последние шесть лет производство в фармацевтике увеличилось в 3 раза, экспорт — в 6 раз. Запущено 177 проектов на 525 млн долларов, создано в общей сложности 50 тысяч рабочих мест.

«Однако это не соответствует имеющемуся потенциалу. Так, ежегодно в стране потребляются лекарственные средства на сумму 1,6 млрд долларов. Доля отечественных производителей составляет всего 18%, остальное обеспечивается за счёт импорта», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что за последние годы этой отрасли оказали большую поддержку и выделили большие средства, создали фармацевтические зоны. «Но они не используются в полной мере. Необходимо расширять локализацию, поддерживать проекты предпринимателей, обеспечивать закупку их продукции. В основе этого лежат рабочие места, удовлетворение людей», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность изучения зарубежного опыта и привлечения известных брендов в страну. В частности, он поручил увеличить уровень локализации до 35% за счёт организации производства 50 наиболее часто потребляемых в стране лекарств.

Глава государства дал указание ускорить строительство кластера Tashkent Pharma Park и привлечь к нему частного партнёра. Фармацевтическим предприятиям планируется помочь перейти на международный стандарт GMP и создать систему маркировки.

В целом в отрасли сформированы 173 проекта на сумму 1,5 млрд долларов. На их финансирование будет выделено 600 млн долларов.

Ответственные лица сообщили, что по итогам реализации проектов будет налажено производство продукции на 400 млн долларов и экспорт на 160 млн долларов в 2024 году.

Новый директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Абдулла Азизов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» отметил, что на сегодняшний день экспорт фармпродукции из Узбекистана составляет 120 млн долларов, в будущем планируется довести показатель до 600−700 млн долларов.

«Для этого у нас есть достаточно кадров. Мы должны работать над повышением их квалификации, работать с учёными и начать создание оригинальных лекарств. Даны указания по созданию базы для развития биотехнологий с привлечением специалистов из США и Китая, где сильно развита эта отрасль, а в дальнейшем создать оригинальные лекарства», — сказал он.

По его словам, президент поручил встретиться с производителями и изучить их проблемы, немедленно решить проблемы с регистрацией, если они есть, решить проблемы с завозом субстанций и оборудования.

Развивать фармацевтическую отрасль планируется вместе с Министерством здравоохранения и хокимиятами областей.

Кроме того, президент поручил директору Фармагентства принять меры по развитию 16 фармацевтических кластеров и увеличить их число, а также резко увеличить уровень использования местных лекарственных растений (сейчас используется 75% из 750 видов растений).

«У нас здесь большой скрытый потенциал. Для этого с привлечением сильных специалистов из Китая и Индии будем работать над созданием новых лекарств и развитием кластеров», — заявил он.

Заместитель министра здравоохранения Фаррух Шарипов заявил, что президент поручил создать открытую и прозрачную систему государственных закупок местных лекарств и увеличить долю местных производителей на рынке страны с 18% до 40%.