В октябре Узбекистан экспортировал природный газ в Китай на 42,25 млн долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР, которые изучила «Газета.uz».

Как мы сообщали ранее, в апреле Узбекистан возобновил экспорт «голубого топлива», который за тот месяц составил 40,47 млн долларов. В мае объём поставок вырос до 78,16 млн долларов, в июне — $85,27 млн, в июле — $91,39 млн, в августе — $75,27 млн, в сентябре — $41,6 млн.

Суммарно экспорт газа с начала года составил 454,4 млн долларов, что в 2 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года — 916,17 млн долларов. Это можно объяснить приостановкой экспорта газа в январе-марте на фоне энергокризиса в Узбекистане и падения добычи этого топлива внутри страны.

Если сравнить показатели только за один месяц, то в октябре 2022 года было поставлено газа на 148,5 млн долларов.

Согласно данным Агентства по статистике, Узбекистан всего за 10 месяцев экспортировал газ на 458,2 млн долларов, что в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($871,3 млн). В октябре экспорт голубого топлива составил 48,4 млн долларов.

Импорт газа составил 561,7 млн долларов, что в 2,1 раза больше показателя за этот период прошлого года.

Добыча голубого топлива в Узбекистане упала на 4,12 млрд кубометров — до 38,96 млрд кубометров (-10,4%).

Таким образом, страна превращается в импортёра газа на фоне падения добычи, несмотря на огромные запасы ресурсов.

Напомним, премьер-министр Узбекистана в 2020 году заявил, что страна намерена полностью прекратить экспорт газа к 2025 году. Планируется перерабатывать газ и увеличивать производство продукции с добавленной стоимостью.

«Газета.uz» ранее писала, что данные по экспорту газа, которые предоставляют Узбекистан и Китай, разнятся в несколько раз. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов тогда прокомментировал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. По нашим расчётам, даже с учётом этого статистика может сильно расходиться.

Мы также обратили внимание, что Минэкономики и финансов сообщило об импорте 2,6 млрд кубометров газа в Узбекистан за первое полугодие — в 7,2 раза больше, чем за шесть месяцев 2022 года. Это отличается от данных Статагентства и может частично объяснять слова главы Центробанка о возросшем дефиците бюджета из-за импорта газа.

Напомним, в декабре Узбекистан сообщил о приостановке поставок газа в Китай из-за дефицита этого топлива на внутреннем рынке. Поставки возобновились только в апреле. По итогам встречи президента Шавката Мирзиёева и главы Китая Си Цзиньпиня отмечалось, что обе стороны будут работать вместе, чтобы обеспечить стабильную работу газопровода «Китай — Центральная Азия» и поставки в соответствии с согласованным планом.