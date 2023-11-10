Туркменистан планирует поставлять газ в Ирак транзитом через Иран. 8 ноября глава «Туркменгаза» и министр энергетики Ирака Зиад Али Фадель подписали протокол об основных коммерческих условиях соглашения о купле-продаже газа, сообщает туркменский МИД.

Согласно документу, в течение пяти лет через Иран в Ирак по схеме «своп» будет поставлять 9 млрд кубометров туркменского газа в год (около 25 млн кубометров в сутки).

Туркменистан намерен продолжить политику дальнейшей диверсификации поставок энергоресурсов на мировые рынки.

В начале октября был подписан меморандум о взаимопонимании между Госконцерном «Туркменгаз» и Министерством электроэнергетики Ирака.

По данным «Хроников Туркменистана», Ирак испытывает хронические проблемы с энергоснабжением, особенно летом. Несмотря на большие запасы собственного газа, в стране нет инфраструктуры, необходимой для его транспортировки из районов нефтегазовой добычи к газовым электростанциям.

Иран обеспечивает около 1/3 своих энергетических потребностей Ирака, но Тегеран регулярно сокращает поставки из-за проблем с оплатой, что ещё больше усугубляет перебои с электричеством, которые серьёзно влияют на повседневную жизнь 43 миллионов иракцев, отмечают Iraq News.

Как мы сообщали ранее, в декабре 2022 года Узбекистан впервые заключил с Туркменистаном прямой, без участия третьей стороны («Газпрома»), краткосрочный контракт на поставку 1,5 млрд кубометров газа. В августе Узбекистан заключил с Туркменистаном контракт на поставку туркменского газа в объёме до 2 млрд кубометров в год. Стороны также прорабатывают долгосрочный контракт — на более длительные сроки и с увеличением поставок, заявил глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

С 7 октября Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период. Контракт на закупку газа заключён на два года, объём закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров в год.