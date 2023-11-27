В кабинете биологии общеобразовательной школы №127 Яккасарайского района шумно. Старшеклассники плотно окружили две деревянные теплицы под окнами класса. Конструкции появились здесь в октябре. В теплицах 60 ячеек. В каждой клетке — растение, посаженное одним из школьников. Они с любопытством рассматривают свои саженцы, несколько из которых проросли до крохотных деревцев на тонких ножках.

«А почему моё дерево не растёт? Может ему не хватает воды или света? У других уже вон как проросло!», — ропщет один из учащихся.





За главного в кабинете Павел Волков, бывший сотрудник по уходу за растениями оранжереи Ташкентского ботанического сада и основатель ННО Общество защиты представителей флоры и фауны «Индиго». Он объясняет детям, что каждое растение индивидуально. Его развитие требует времени и зависит от количества света, воды, температуры и питательных веществ в почве. Любое изменение может вызвать у растений стресс. От этого их рост замедлится или ускорится.

Павел не первый год обучает детей выращивать растения. Впервые подобный проект он провёл почти три года назад. В феврале 2021 года «Индиго» подарила четырём школам тепличные боксы собственного производства. Члены общества рассказали детям о роли зелёного покрова, научили их сеять семена. Для эксперимента выбрали семь видов местных и адаптированных к нашим климатическим условиям деревьев. Дети научились ухаживать за растениями в теплицах, контролировать полив. Они наблюдали, как прорастают семена, как жизнь пробивает себе дорогу в почве, как формируется корневая система деревьев, их ствол и крона.





«В конце эксперимента вместе с учениками и учителями мы высадили 80% саженцев на территории школ. Мы хотели продолжить проект, обратились в Министерство народного образования. Идею сначала поддержали, но началась бумажная волокита, сбор подписей, сменился заместитель министра, с которым мы вели переговоры. Мы долго ждали ответ министра, и в итоге я перестал заниматься этим проектом», — рассказывает Павел Волков.

В конце 2022 года он нашёл поддержку в лице Программы малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ). К этому моменту проект сформировал свою идею. Авторы дали ему название Yashil Makon Maktab (сайт). Проект стал новым взглядом на общенациональное движение Yashil Makon, которое в ноябре 2021 года инициировал президент Шавкат Мирзиёев. В своём проекте «Индиго» предлагает расширить изначально принятую методику озеленения, которая основывается на посадке деревьев.





В видении Общества защиты флоры и фауны в реализации проекта могут участвовать школьники. Но для большей устойчивости самой идеи, озеленение должно начинаться не с посадки, а с семени. Если новое поколение на собственном опыте испытает, каких трудов стоит превращение зёрнышка в готовый к посадке саженец, насколько этот процесс удивительный, молодое дерево не погибнет из-за плохого ухода, на выросшие до почётного возраста не поднимется рука дровосека.

Национальный координатор ПМГ ГЭФ Алексей Волков увидел в проекте «Индиго» отражение главных принципов, по которым программа отбирает инициативы для финансирования.

ПМГ поддерживает те экологические начинания, что представляют выгоду для природы в рамках областей, по которым работает ГЭФ: изменение климата, устойчивое землепользование, водные ресурсы, зелёные города. Проекты должны быть устойчивыми, иметь потенциал распространиться на всю страну, а также инновационными.

Несмотря на то, что на уроках Павла Волкова нет никаких научных открытий, ГЭФ видит инновационность в работе с детьми. Национальные образовательные программы не воспитывают их в духе созидания, школьники изучают теорию любви к Родине, но не прикладывают к этому руку. В проекте же Павла Волкова дети чувствуют, что делают нечто очень интересное и важное.





Кроме того, школы зачастую занимают значительные территории. В сельской местности их площадь может превышать гектар, рассказывает Алексей Волков. В Ташкенте более 300 государственных школ. Если дети начнут сажать деревья хотя бы на территории учебных заведений, спутниковые снимки населённых пунктов станут гораздо зеленее.

В минувшем сентябре «Индиго», наконец, приступила к воплощению идеи Yashil Makon Maktab. Вместе с сотрудниками Ташкентского ботанического сада ННО провело мастер-классы по посадке растений для учащихся 8−10 классов в 10 школах Яккасарайского района. Для выращивания растений авторы собрали теплицы. На уроках биологии дети посадили семена деревьев. В приоритете местные виды, поскольку они приспособлены к нашему климату. Кроме того, деятельность ПМГ ГЭФ направлена на сохранение местного генофонда. Так, учащиеся школы №127 посеяли дубы, каштаны, орешник. Отдельно с преподавателем биологии школьники посадили морковь, лук, некоторые виды, комнатных растений и садовых цветов.





«Тепличные конструкции можно использовать десятки лет. Они позволяют выращивать саженцы круглый год, поскольку имитируют природные условия для растений, — рассказывает Павел Волков. — В течение учебного года каждая школа сможет выдавать минимум две партии растений. Их можно сразу высаживать в открытый грунт».





В первые два года после посадки саженцы нуждаются в постоянном наблюдении, уходе, поливе и подкормке. Поэтому по задумке авторов проекта, поддерживать жизнь молодых деревьев будут сами учащиеся. За каждой партией саженцев закрепят тот класс, который их посеял, вырастил и посадил. Выпустившийся класс может передать эстафету по уходу за растениями школьникам помладше.

В «Индиго» верят: каждый этап формирует в детях экологическую осознанность, укрепляет их любовь к природе, прививает привычку заботиться о ней, развивает ответственность за будущее планеты. Кроме того, в ходе проекта школьники учатся ухаживать за растениями, удалять сорняки, правильно поливать их, видеть, когда они нуждаются в воде и подкормке.

«Цель эксперимента — объяснить детям значимость флоры для жизни человека и экосистемы в целом, — рассказывает Алексей Волков. — Научить их самостоятельно выращивать деревья разных видов из простых семян. Не покупать готовые саженцы на рынке, а получить целое дерево из одной косточки или семечка. Выращивание деревьев другими методами требует гораздо больше усилий и средств, а из семени уже за год вырастет саженец».

Первые ощутимые результаты будут уже весной, когда деревья высадят в открытый грунт. Для большей вовлечённости школьников Yashil Makon Maktab имеет соревновательный компонент. Учащиеся той школы, которая справилась с заданием лучше всего и вырастила наибольшее количество растений, поедут в Угам-Чаткальский национальный парк. С его руководством осенью 2022 года ННО «Индиго» подписала меморандум об озеленении трёх гектаров обезлесенной территории парка. Другие школы высадят деревья на своей территории.

По итогам проекта планируется выпустить пособие для учителей, чтобы они умели сами соорудить теплицы, владели достаточными знаниями о выращивании растений и проводили уроки для детей. Проект должен продолжаться без контроля «Индиго», подчёркивает Павел Волков. Авторы Yashil Makon Maktab убеждены, что если пилотный проект получит национальное распространение, школы станут локомотивами по озеленению населённых пунктов, а проблемы с озеленением городов исчезнут за три-пять лет.





«Мы надеемся, что о нашем проекте будут широко говорить, а сотрудники министерства посетят наши уроки и рекомендуют другим школам перенять пример», — говорит Алексей Волков.

По словам авторов проекта, ежегодно каждая школа сможет производить до 200 саженцев. Деревья прежде всего будут высаживать на территории самих школ. Но очень скоро дети смогут выйти за их пределы, чтобы построить зелёное будущее, проросшее из семени в тысячи красивых деревьев.