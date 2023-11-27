Компания iTicket.uz, занимающаяся продажей онлайн-билетов на мероприятия, выступила с заявлением о том, по какой причине множество зрителей с билетами не смогли попасть на концерт казахстанского артиста Jah Khalib в Humo Arena в Ташкенте.

«Во время контроля допуска зрителей в фан-зону образовалась неконтролируемая очередь, спровоцированная большим количеством людей, купивших поддельные билеты на концерт на посторонних сайтах, а не через официальную платформу iticket.uz. Были выявлены сотни поддельных билетов, реализованных спекулянтами и перекупщиками. Так, только по одному QR коду предпринято 115 попыток пройти на мероприятие», — сообщили в компании.

Реализатор билетов отметил, что лица, приобретшие поддельные билеты, не смогли пройти на мероприятие благодаря системе программного контроля. «Однако в результате созданных ими беспорядков, на концерт не смогли попасть люди с настоящими билетами на руках», — подчёркивается в сообщении.

Все данные о поддельных билетах и лицах, которые их приобрели, переданы в ГУВД Ташкента для выявления и привлечения к ответственности виновных лиц, сообщили в компании.

ГУВД Ташкента, в свою очередь, заявило, что городское следственное управление возбудило уголовное дело по факту продажи гражданам поддельных билетов по статье 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Узбекистана.

Компания iTicket.uz заверила, что всем, кто приобрёл билеты на концерт Jah Khalib на официальном ресурсе или в кассах iticket.uz и не смог попасть на мероприятие, будут возвращены деньги.

«Убедительно просим приобретать билеты только на сайте или в кассах iticket.uz или у организаторов мероприятий. Перепродажа билетов или реализация в иной форме запрещена законом», — говорится в сообщении.

Как мы сообщали ранее, перед началом концерта Jah Khalib в комплексе Humo Arena 25 ноября произошла давка у входа в фан-зону. Сотрудники ОВД и Национальной гвардии разогнали толпу и вывели некоторых людей, чтобы предотвратить «возможные негативные ситуации». Распространились также сообщения о гибели людей в давке, однако ГУВД опровергло эту информацию.