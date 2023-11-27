Сообщения о пострадавших и погибших во время давки и беспорядков при проведении концерта казахстанского артиста Jah Khalib в Ташкенте не соответствуют действительности. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Как мы сообщали ранее, перед началом концерта Jah Khalib в комплексе Humo Arena 25 ноября произошла давка у входа в фан-зону. Сотрудники ОВД и Национальной гвардии разогнали толпу и вывели некоторых людей, чтобы предотвратить «возможные негативные ситуации».

При этом в сети распространились сообщения (на чёрном фоне без указания авторов) о том, что некоторые люди потеряли сознание, ещё несколько человек погибли.

В ГУВД заявили, что эти сообщения не обоснованы. «В ходе проверки не поступало сообщение о том, что кто-либо из граждан пострадал или погиб. Просим активистов социальных сетей не распространять безосновательную и непроверенную информацию», — призвали в ведомстве.

Ранее Нацгвардия сообщила, что тысячи людей не смогли попасть на концерт и столпились у входа, поскольку предъявляли уже показанный ранее билет. Сотрудники ОВД установили, что некоторые граждане несколько раз продавали одни и те же электронные билеты в корыстных целях.