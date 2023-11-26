Перед началом концерта казахстанского певца Jah Khalib в комплексе Humo Arena в Ташкенте 25 ноября произошла давка у входа в фан-зону. В социальных сетях распространились видео, где тысячи людей столпились у входа. На другой записи сотрудники Национальной гвардии Узбекистана уводят одного из посетителей.

По данным Ташкентского городского управления Национальной гвардии, у входа во дворец произошли беспорядки.

«Граждане, подозреваемые в нарушении общественного порядка, были выведены с места происшествия в безопасную зону служащими здесь сотрудниками Национальной гвардии, а возможные негативные ситуации были предотвращены. По факту беспорядков проводятся расследование и изучение… Никто не пострадал», — говорится в первом сообщении ведомства, которое было опубликовано в ночь на 26 ноября.

Позже Управление Нацгвардии сообщило, что граждане приобрели более 10 тысяч электронных билетов на коцерт. Сотрудники сайта по продаже билетов «iTicket» проверяли билеты посетителей по QR-коду через специальный сканер.

«Несмотря на то, что все места [во дворце] уже были заняты, более тысячи граждан остались снаружи и выразили желание войти, создав искусственное скопление своими действиями. Стоит отметить, что выявлены случаи повторного предъявления электронных билетов на входе. Само собой, граждан с такими билетами не пускали через контрольно-пропускной пункт», — говорится в сообщении.





Ведомство добавило, что электронные билеты, предъявленные этими гражданами, были получены от знакомых или других лиц в качестве подарков и за деньги. Сотрудники ОВД установили, что некоторые граждане несколько раз продавали одни и те же электронные билеты в корыстных целях.

В настоящее время ведётся расследование. Против тех, кто занимается такой незаконной деятельностью, будут приняты законные меры, заявили в Управлении Нацгвардии.

«Подобные ситуации можно наблюдать не только в концертных программах, но и во время продажи электронных билетов на футбольные матчи. Уважаемые соотечественники, просим вас и ваших близких покупать электронные билеты только на официальных сайтах и в специальных местах продажи билетов», — отметил правоохранительный орган.

Представители Нацгвардии, МВД, Министерства цифровых технологий и ООО «ITICKET INGURUZ» обсудят меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.