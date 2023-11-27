В Ташкентском зоопарке поселились новые постояльцы — три зебры, три детёныша жирафов, белая бенгальская тигрица и белая львица, сообщается в Telegram-канале учреждения.

Животные были выращены на специальной ферме в ЮАР, откуда их доставила компания CargoPoint по маршруту Йоханнесбург-Антананариву-Стамбул- Ташкент, уточнили в зоопарке.

«Транспортировка прошла удачно, животные прибыли и сейчас находятся в хорошем состоянии», — рассказали «Газете.uz» в зоопарке. Теперь они проходят адаптацию на новом месте. Для неё «может потребоваться значительное время», возможно, несколько недель, так как животные очень молоды.