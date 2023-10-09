В Ташкенте планируется повысить цены на услуги питьевого водоснабжения и канализации, сообщила пресс-служба предприятия «Тошкент шахар сув таъминоти».

О️тмечается, что необходимость повышения тарифов обоснована резким увеличением расходов на поддержание работоспособности системы водоснабжения и канализации.

▫В частности, предлагается установить для физических лиц цену за кубометр воды в размере 1400 сумов, за услуги канализации — 1000 сумов. Для юридических лиц предлагается установить тариф в 3000 сумов за кубометр питьевой воды и 2200 сумов за услуги канализации.

Эти тарифы, как отмечает оператор водоснабжения, были представлены на рассмотрению кенгашу народных депутатов Ташкента.

«Предлагаемые цены на питьевую воду и услуги канализацию все ещё ниже цен на них в Ташкентской области и других регионах республики», — подчеркнули в компании.

С какого числа поднимутся тарифы, оператор водоснабжения намерен объявить после того, как депутаты кенгаша обсудят предложенные тарифы. Кроме того, будет созвана пресс-конференция для СМИ и блогеров.