С 24 января вводятся в действие новые тарифы на холодную воду и канализацию в Ташкенте, сообщило предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти» со ссылкой на решение Ташкентского городского кенгаша народных депутатов № 258/30−6 от 30 декабря 2020 года.

Тариф на 1 кубометр питьевой воды:

для населения — 400 сумов;

для бюджетных учреждений — 400 сумов;

для оптовых потребителей — 400 сумов;

для коммерческих потребителей — 1000 сумов.

Тариф на канализацию (за 1 кубометр):

для населения — 350 сумов;

для бюджетных учреждений — 350 сумов;

для оптовых потребителей — 350 сумов;

для коммерческих потребителей — 820 сумов.

Напомним, что тарифы на услуги питьевого водоснабжения и канализации включают специальную надбавку в размере 100 сумов.

Напомним, в декабре хокимият Ташкента предлагал увеличить тарифы на питьевую воду в 1,6−2 раза, услуги канализации — в 1,4−1,7 раза. То есть, стоимость 1 кубометра питьевой воды для населения предлагалось повысить с 310 до 500 сумов, для коммерческих организаций — с 730 до 1500 сумов. Цену 1 кубометра воды при пользовании канализацией для населения, бюджетных организаций и оптовых потребителей планировалось поднять с 250 до 350 сумов, для коммерческих организацией на 78,2% — с 460 до 820 сумов.

Причина увеличения тарифов — убытки предприятия «Тошкент шахар сув таъминоти». В 2019 году компания потеряла 58,8 млрд сумов, за первые 8 месяцев 2020 года — 21,3 млрд сумов. В 2021 году предприятие поставило цели заменить устаревшие насосы новыми энергоэффективными, а также продолжить ремонт устаревших труб питьевой воды и канализации.

В последний раз цены на холодную воду и канализацию поднимались 24 августа 2019 года.