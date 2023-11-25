Юношеская сборная Узбекистана по футболу в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков до 17 лет уступила Франции. Матч, прошедший 25 ноября в Индонезии, завершился со счётом 0:1.

Узбекистанцы были близки к голу в конце первого тайма после того, как Лазизбек Мирзаев пробил головой в ворота, но вратарь отразил удар.

Нападающий Амирбек Саидов открыл счёт на 65-й минуте, но судья зафиксировал офсайд.

На 82-й минуте французы вышли вперёд после серии атак. Сначала Матис Ламбурд принял навес и пробил головой, но мяч попал в перекладину, а на добивании оказался Исмаил Буне, который был точен.

Футболисты Узбекистана имели несколько шансов сравнять счёт, но вратарь соперника не позволил забить гол. За весь турнир Франция не пропустила ни одного гола.

Таким образом, Узбекистан завершил своё участие, повторив лучший результат 2011 года (выход в четвертьфинал). Франция сыграет в полуфинале с победителем пары Марокко-Мали. В другом полуфинале сыграют Аргентина и Германия.

Напомним, в групповом этапе узбекистанцы проиграли Мали (0:3), победили Канаду (3:0), вырвали ничью у Испании (2:2) и с 4 очками заняли третье место в группе «B». В 1/8 финала они победили Англию (2:1).

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