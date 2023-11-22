Юношеская сборная Узбекистана по футболу в 1/8 финала чемпионата мира среди игроков до 17 лет победила команду Англии. Матч, прошедший 22 ноября в Индонезии, завершился со счётом 2:1.

Счёт был открыт уже на 4-й минуте. Узбекистанцы отобрали мяч в центре поля, полузащитник Оллоберган Каримов выполнил проникающий пас в штрафную, удар Лазизбека Мирзаева отразил вратарь Англии, но нападающий Амирбек Саидов переправил мяч в ворота на добивании. Это четвёртый гол Саидова на этом турнире.

Англичане сравняли счёт на 35-й минуте — нападающий Жоэль Ндала точно реализовал контратаку команды.

На 67-й минуте Лазизбек Мирзаев точно реализовал штрафной удар. Его гол стал победным и вывел Узбекистан в четвертьфинал чемпионата мира. Таким образом, юношеская национальная команда повторила лучший результат в своей истории, когда выходила в четвертьфинал ЧМ в 2011 году.

В ¼ финала команда встретится с победителем пары Франция-Сенегал.

Статистика





Видео голов

Фото



