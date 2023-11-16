Юношеская сборная Узбекистана по футболу в третьем заключительном матче группового этапа чемпионата мира среди футболистов до 17 лет сыграла вничью с Испанией. Матч, прошедший 16 ноября в индонезийской Суракарте, завершился со счётом 2:2.

Узбекистанцы пропустили два быстрых гола. Сначала на 10-й минуте нападающий Игорь Ойоно открыл счёт, а через 9 минут отличился полузащитник Роберто Мартин.

В компенсированное время первого тайма на 45+4' минуте полузащитник Бехруз Шукуруллаев сократил отставание. В начале второго тайма (53') вратарь Мухаммадюсуф Собиров направил мяч Бехрузжону Каримову на правом фланге, тот сделал тонкую передачу нападающему Амирбеку Саидову, который смог избежать офсайда и забить гол.

В оставшееся время обе команды имели возможность выйти вперёд, но в итоге счёт остался ничейным.





Таким образом, Узбекистан с 4 очками занял третье место в группе «B» после Испании (7 очков) и Мали (6 очков). Ранее юношеская команда проиграла Мали (0:3) и победила Канаду (3:0).

В 1/8 финала чемпионата мира попадут две лучшие команды из каждой группы и четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Сейчас Узбекистан возглавляет группу отставания, имея хорошие шансы выхода в плей-офф. Если какая-либо из команд, претендующих на 3-е место в группах «А», «С», «D», «F», сыграет вничью или проиграет, то Узбекистан выйдет в финальную часть турнира.

Статистика матча с Испанией





Видео

Видео на канале FIFA

Фото



