Соперником юношеской сборной Узбекистана по футболу в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков до 17 лет стала Франция. Матч состоится 25 ноября в 13:30 в Индонезии.

В среду узбекистанцы обыграли своих сверстников из Англии со счётом 2:1 (при этом главный тренер Жамолиддин Рахматуллаев получил красную карточку), а французы победили Сенегал по пенальти — 0:0 (5:3).

При этом сборную Франции могут дисквалифицировать с юношеского чемпионата мира из-за участия нападающего Яниса Иссуфу, который ранее был заигран за команду Нигера U-17, сообщает Foot Mercato.

Форвард играл за национальную команду Нигера на турнире Западноафриканского футбольного союза, который является частью отбора на чемпионат мира. Таким образом, Иссуфу на одном турнире выступал за две разные команды, что запрещено Международной федерацией футбола (ФИФА).

ФИФА может принять решение о дисквалификации, если соперники сборной Франции подадут протест. Sport News Africa пишет, что команда Буркина-Фасо, выступавшая с французами на групповом этапе, может обратиться в федерацию.

Нападающий принял участие в трёх матчах чемпионата мира и отличился двумя голевыми передачами. Иссуфу не попал в заявку французов в матче против Сенегала.

Напомним, в групповом этапе узбекистанцы проиграли Мали (0:3), победили Канаду (3:0), вырвали ничью у Испании (2:2) и с 4 очками заняли третье место в группе «B». В 1/8 финала чемпионата мира попали по две лучшие команды из каждой группы и четыре лучшие команды, занявшие третьи места, в том числе и Узбекистан.

Франция в своей группе победила Буркина-Фасо (3:0), Южную Корею (1:0) и США (3:0).

Лучшим бомбардиром Узбекистана U-17 является Амирбек Саидов с 4 голами, а у Франции — Жоан Тинкрес (3).

Лучшим результатом Франции на этом турнире является победа на ЧМ в 2001 году, а Узбекистана — четвертьфиналы в 2011 и 2023 годах.

В четвертьфинале также сыграют следующие пары: Аргентина — Бразилия, Мали — Марокко и Испания — Германия.