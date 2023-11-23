Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей снизил суточный лимит на покупку бензина Аи-80 на товарно-сырьевой бирже. Об этом сообщил Spot со ссылкой на решение ведомства от 21 ноября.

С 22 ноября максимальный объем закупки топлива этой марки, производимого Бухарским нефтеперерабатывающим заводом, для одного покупателя снижается с 10 до 4 тонн. Решение по снижению лимита было принято исходя из проведённого анализа и поступивших обращений, отмечает комитет.

При этом для компаний Seg Tasco («дочка» Saneg), Natural Gas-Stream, New Silk Road Oil and Gas и других производителей топлива сделали исключение, по которому они смогут продолжить продавать до 10 тонн бензина Аи-80 одному покупателю, отмечает издание.

Комитет поручил обеспечить продажу не менее 80% бензина в рамках лотов по 1 тонне (остальные по 55 и 60 тонн).

Напомним, в Антимонопольный комитет в августе установил суточный лимит на покупку бензина Аи-80 в объёме 5 тонн. Эти меры и увеличение предложения привели к 10-процентному снижению и к некоторой стабилизации цен на бензин на биржевых торгах в конце сентября и первой половине октября.

Однако уже 17 октября ведомство подняло максимальный объём покупки до 10 тонн, объяснив это смягчением влияния импортных цен на внутренний рынок.

В ответ представители заправок просили снизить дневной лимит до 4 тонн, объясняя это тем, что нехватка топлива вынудила часть заправок закрыться, а у других скопились многокилометровые очереди. Брокеры на товарно-сырьевой бирже также указали, что эти меры привели к сокращению количества покупателей.

При высоком лимите крупные компании закупают весь объём, из-за чего маленькие АЗС, которые не имеют транспорта для перевозки больших объёмов топлива и хранилищ, сталкиваются с нехваткой бензина или вынуждены покупать его у других поставщиков, что влияет на цену.



Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов объяснил введённые ограничения со стороны Комитета по конкуренции борьбой с манипуляцией ценами, подчеркнув, что дефицита бензина нет.