На прошлой неделе в социальных сетях появились сообщения о том, что на территории около археологического памятника «Чиланзар Актепа» в Шайхантахурском районе Ташкента ведётся строительство. В районном хокимияте заявили, что все работы согласованы. В Агентстве культурного наследия Узбекистана, в свою очередь, сообщили, что идёт благоустройство памятника, вокруг него проводится 3D-ограждение. «Газета.uz» попыталась разобраться в ситуации.

Что написали в соцсетях

Первое сообщение о строительных работах рядом с «Чиланзар Актепа» появилось 14 ноября в Telegram-канале «Голос Джельсомино». «Археологический памятник Чиланзарское Актепе, расположенный в Шайхантахурском районе города Ташкента, в опасности полного уничтожения и захламления! Возле памятника ведётся непонятная стройка — нет паспорта строящегося объекта! Ценнейший грунт со стройки вывозился в неизвестном направлении», — написал автор блога.

К публикации автор также приложил фотографии стройки, на которых видно, что на огороженном участке готовится основание для фундамента.

Позже архитектор Тимур Нурулин опубликовал в Facebook пост, в котором сообщил, что участок земли рядом с памятником отдан под застройку.

«К сожалению, сегодня мы увидели, что эта территория отдана под застройку вплотную к памятнику. Нарушены охранные зоны, которые должны быть железным щитом таких объектов, и которые должны отстаивать соответствующие структуры, — написал он. — Вопрос сохранения археологических памятников Ташкента сегодня актуален как никогда ввиду того, что идёт активная застройка города. Ну нельзя продавать бездумно каждый клочок земли, это же не аукцион. Это история, а она бесценна».

В соцсетях также распространилось обращение жителей махалли «Катта Актепа» Шайхантахурского района к властям города с просьбой прекратить застройку территории возле памятника и вместо этого устроить на ней «зелёную» зону для отдыха.

«Мы просим отдать нам эту территорию площадью 0.3 га, которую мы своими силами сделаем красивым зелёным местом, где будут отдыхать взрослые и дети. Одновременно тем самым украсив часть городской магистрали, создав зелёный уголок перед археологическим памятником, посещаемым туристами и гостями города», — говорится в обращении.

Ответ хокимията Шайхантахурского района

Пресс-служба хокимията Шайхантахурского района столицы 16 ноября сообщила, что Главное управление архитектуры и строительства (ГУАС) Ташкента 5 мая 2021 года выдало разрешение компании Darvoza Savdo на строительство на этом участке здания автосервиса.

В сообщении говорится, что на основании постановления Кабмина от 20 апреля 2022 года (№200) ГУАС разработало архитектурно-планировочное задание (АПЗ, один нормативных документов, который необходимо получить перед началом строительства — ред.) и эскизные проектные документы были согласованы с заключением Совета по архитектуре и градостроительству ГУАС от 21 сентября 2021 года.

«Во время согласования эскизных проектных документов были учтены охранные зоны археологического объекта „Чиланзар Актепа“, указанные в заключении Управления культурного наследия Ташкента и письме Национального археологического центра», — отмечается в сообщении хокимията.

Реакция Агентства культурного наследия

Агентство культурного наследия Узбекистана в ответ на публикации в соцсетях сообщило, что провело «исследовательскую работу» на объекте при участии должностных лиц самого ведомства, Ташкентского городского управления культурного наследия и представителей СМИ.

«В результате было установлено, что вокруг археологического памятника проводится 3D-ограждение, и членами рабочей группы организованы работы по благоустройству объекта, чтобы очистить территорию от мусора», — говорится в сообщении. О стройке на территории возле памятника в заявлении ничего не говорится.

В октябре «Газета.uz» писала, что на «Чиланзар Актепе» и ещё четырёх археологических памятниках в других регионах Узбекистана ведутся работы по созданию музеев под открытым небом. Для этого из госбюджета было выделено 500 млн сумов. В пресс-службе агентства уточнили, что работы продолжатся до конца 2024 года.

«Территория превратилась в мусорную свалку»

Корреспондент «Газеты.uz» обратился за уточнением по поводу стройки возле «Чиланзар Актепе» в Управление культурного наследия Ташкента. В ведомстве сообщили, что 20 апреля 2023 года компания Darvoza Savdo, которой принадлежит торговая сеть Makro, внесла проект предложения научно-экспертному совету при Агентстве по строительству лёгкой конструкции для торгового пункта и автостоянки в этом районе.

Перед началом строительства, в июне-июле 2023 года, специалисты Национального центра археологии (НЦА) Академии наук Узбекистана на основании договора с ООО The Tower FMG (ведёт проект проект ТЦ Shahar Outlet, расположенного на пересечении улиц Нурафшон и Чигатай) провели рекогносцировочные археологические работы на территории памятника «Чиланзар Актепе», чтобы определить его охранную зону.

В ходе работ на участке было обнаружено несколько фрагментов керамической посуды VII-Х веков и выявлен древний культурный слой памятника протяжённостью в 10−13 м, говорится в отчёте НЦА (документ есть у редакции). С учётом этого охранная зона памятника определена около 15 м шириной.

В документе также отмечается, что памятник «утратил свой первоначальный вид», а его территория за последние 30 лет «превратилась в мусорную свалку для жителей микрорайона». Толщина грунта, состоящего из строительного и бытового мусора, составила 2−3 м.





Фото: Скрин отчета.

Что известно о памятнике «Чиланзар Актепа»

Городище «Чиланзар Актепа» — археологический объект, относящийся к VI-XII и X—XI веков н. э. Памятник представляет собой холм высотой около 15 м с остатками прилегающего поселения общей площадью 60×75 кв. м. Общая площадь охраняемой территории составляет 2850 квадратных метров.

Информация об объекте включена в единую систему государственных кадастров, он считается государственной собственностью. Памятник находится на балансе Ташкентского городского управления культурного наследия.

Постановлением Кабмина «Чиланзар Актепа» включён в национальный список объектов недвижимости материального культурного наследия как объект культурного наследия.