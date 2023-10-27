Пять археологических памятников в Узбекистане станут музеями под открытым небом и туристическими объектами, сообщила пресс-служба Агентства культурного наследия.

Сотрудники Агентства культурного наследия совместно с Академией наук, Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента и экспертами и специалистами в области археологии проводят научно-исследовательские работы, связанные с консервацией археологических памятников и созданием в них музеев под открытым небом, говорится в сообщении.





Региональные реставрационные центры провели ряд работ на археологических объектах «Чиланзар Актепа» в Ташкенте, «Дальверзинтепа» в Сурхандарьинской области, «Мингтепа» в Андижанской области, «Шерозкала» в Самаркандской области, «Кой-Крылган-кала» в Элликкалинском районе Каракалпакстана.

На музеефикацию археологического памятника «Шерозкала» Агентство культурного наследия выделило 1 млрд сумов, «Дальверзинтепа» — 800 млн сумов, «Чиланзар Актепа» — 500 млн сумов.





Законсервированные части объектов закрываются металлическими конструкциями или будут обнесены забором. Планируется постройка смотровых площадок, будут установлены скамейки для посетителей, проложены дорожки и установлены светильники.

Во всех мемориальных комплексах, указанных в постановлении, работы проводятся на основании проектно-сметной документации.