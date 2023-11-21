Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании 21 ноября приняли закон, направленный на ужесточение наказания за незаконную вырубку деревьев, обратила внимание «Газета.uz».

Напомним, в августе президент Узбекистана отклонил закон, принятый парламентом и одобренный Сенатом, об ужесточении наказания за незаконную вырубку деревьев. Документ был отклонён из-за низких размеров штрафов.

Новым законом планируется значительно увеличить размер штрафов за вырубку деревьев, ввести обязательство по посадке деревьев на том же месте, где они были срублены, а также ввести штрафы для юридических лиц (сейчас наказываются только физические и должностные лица).

Согласно поправкам, за незаконную порубку, раскорчёвку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев, кустарников, других растений и молодняка (статья 79 КоАО) штраф планируется увеличить в среднем в пять раз: для граждан штраф составит от 25 до 50 базовых расчётных величин (сейчас — 5 до 10 БРВ, ранее предлагалось 10−15 БРВ), а для должностных лиц — от 50 от 75 БРВ (сейчас — от 10 до 15 БРВ, предлагалось 15−20 БРВ).

За те же правонарушения, совершённые повторно в течение года после применения административного взыскания (часть 2 статьи 79 КоАО), штраф для граждан предусматривается в размере от 50 до 75 БРВ (сейчас — от 10 до 20 БРВ), а на должностных лиц — от 75 до 100 БРВ (20−30 БРВ) с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным предметом административного правонарушения. Кроме того, в список наказаний за это нарушение включается административный арест до 15 суток.

В закон «Об охране и использовании растительного мира» также вводятся поправки, предусматривающие обязательство по посадке деревьев и кустарников вместо вырубленных, а также по уходу за ними. Кроме того, для юридических лиц вводится отдельный штраф за незаконную вырубку ценных сортов деревьев и кустарников в размере от 100 до 300 БРВ (с 1 декабря — 34 млн до 102 млн сумов).

Как отмечает депутат Одилжон Тожиев, помимо штрафа до 102 млн сумов, юридические лица будут обязаны за свой счёт вместо каждого незаконно вырубленного дерева посадить 100 деревьев и ухаживать за ними в течение трёх лет. В случаях, когда в этом месте недостаточно земельной площади для посадки саженцев деревьев и кустарников, остальная часть саженцев высаживается в другом месте соответствующей административно-территориальной единицы.

Порядок определения ценности незаконно вырубленных или уничтоженных деревьев и кустарников, видов саженцев, подлежащих посадке вместо вырубленных, а также сроков и места их посадки будет определяться Кабинетом министров.

Поправки также предусматривают введение административной ответственности за разработку проектной документации, повлёкшей вырубку, выкорчёвку, повреждение или уничтожение ценных пород деревьев и кустарников (часть 4 статьи 79 КоАО) в виде штрафа от 15 до 25 БРВ.

Законопроект одобрили 105 депутатов, 7 не голосовали, воздержавшихся и против — нет. Документ направлен на рассмотрение в Сенат.

«Газета.uz» в июне рассказывала о том, как за вырубку деревьев наказывают в США, Франции, Саудовской Аравии и других странах.