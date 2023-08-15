Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отклонил закон, направленный на ужесточение наказания за незаконную вырубку деревьев, сообщил вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса и лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров.

«Штраф за незаконную вырубку дерева в США составляет 100 тысяч долларов, во Франции — 150 тысяч долларов, в Саудовской Аравии — 8 млн долларов. Президент отклонил закон, который предусматривает за это штраф до 1000 долларов. Возражение уместное, мы пересмотрим закон», — написал он.

О штрафах за вырубку деревьев в США, Франции, Саудовской Аравии и других странах «Газета.uz» писала в июне.

Напомним, закон был одобрен Сенатом 3 мая. Согласно документу, за незаконную порубку, раскорчёвку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев, кустарников, других растений и молодняка (часть 1 статьи 79 КоАО) предусматривался штраф для граждан от 10 до 15 базовых расчётных величин (было — от 5 до 10), или от 3,3 млн до 4,95 млн сумов, а на должностных лиц — от 15 до 20 БРВ (от 10 до 15 БРВ), или от 4,95 млн до 6,6 млн сумов.

За те же правонарушения, совершённые повторно в течение года после применения административного взыскания (часть 2 статьи 79 КоАО), штраф для граждан предусматривался в размере от 15 до 25 БРВ (было — от 10 до 20), а на должностных лиц — от 25 до 35 БРВ (20−30 БРВ) с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным предметом административного правонарушения. Кроме того, в список наказаний за это нарушение планировалось добавить административный арест до 15 суток.

Документ также предусматривал введение административной ответственность за разработку проектной документации, повлёкшей вырубку, выкорчёвку, повреждение или уничтожение ценных пород деревьев и кустарников (часть 4 статьи 79 КоАО), — штраф на должностных лиц от 15 до 25 БРВ.