Официальные резервные активы Узбекистана на 1 ноября составили 32,9 млрд долларов, увеличившись за октябрь на 1,86 млрд долларов, следует из данных Центрального банка.

Резервы выросли впервые после сокращения шесть месяцев подряд и достижения минимума с 1 апреля 2020 года. С начала года «финансовая подушка безопасности» страны снизилась на 3 млрд долларов.

В прошлом месяце резервы в иностранной валюте увеличились на 988,2 млн долларов (+13,3%) — до 8,38 млрд долларов. Несмотря на это, с начала года валютных резервов стало меньше на 3,26 млрд долларов.

Рост резервов можно объяснить возможной продажей золота в октябре. Об этом свидетельствует сокращение физического объёма драгметалла в резервах на 0,3 млн тройских унций (9,6 тонны) — до 12 млн тройских унций (около 379,4 тонны). С начала года золота в запасах стало меньше на 0,7 млн тройских унций, или 21,7 тонны.

Несмотря на уменьшение физического объёма, стоимость золотого запаса выросла на 876,9 млн долларов. В конце октября котировки этого драгметалла превысили 2000 долларов за унцию (в начале прошлого месяца была в районе 1850 долларов), как считает Bloomberg, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.