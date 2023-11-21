Агентство по управлению государственными активами Узбекистана (АУГА) объявило о продаже 51% госпакета акций в компании «Биокимё».

Победителем торгов стала компания Mega Comfort Business, которая предложила 118 млрд сумов.

Компания Abrau Capital была консультантом по приватизации на основе конкурса. Она получила всего три заявки о выражении заинтересованности (Express of Interest) от инвесторов.

Mega Comfort Business предложила самую высокую цену среди претендентов, говорится в сообщении. Компания способна обеспечить стабильное развитие деятельности завода в будущем и обладает потенциалом для формирования полной продолжительности производственных процессов, считают в АУГА.

«При этом ценовое предложение покупателя находится в диапазоне индикативных цен предприятия, рассчитанных консультантом, и выше оценочной стоимости предприятия независимым оценщиком», — говорится в сообщении.

Приватизация объекта началась в июле этого года.

О заводе

АО «Биокимё» создано в 2007 году на базе Янгиюльского гидролизного завода, построенного в 1950-е годы. Компания входит в число крупнейших поставщиков этилового спирта в Центральной Азии, располагая комплексом производства спирта из зерна на 1,83 млн дал в год.

Общая площадь предприятия с промышленными и непромышленными объектами составляет 18,92 га.

О компании





Mega Comfort Business зарегистрирован в сентябре 2012 года в Янгиюльском районе Ташкентской области, предоставляет услуги в сфере общественного питания и доставки еды. Уставный капитал — 50,1 млрд сумов.

Учредителями указаны Миркомил Юсупов, Юлдузхон Исхонбекова, Улугбек Ражабов и Равшан Алимов (каждый владеет по 25% доли).

Несколько месяцев назад уставной капитал предприятия составлял 153,2 млн сумов, а учредителями были Ихтиёр Абдукодиров, Маргуба Рахимова и Тохир Шамшиев. Ихтиёр Абдукодиров также владеет долей в компании Sintez Progress, где «Биокимё» также является учредителем.

Напомним, ранее госпакет акций в 99,7% в спиртзаводе «Кукон биокимё» был продан за 277 млрд сумов ($24,5 млн). Покупателем выступила First Premium Alliance, учредителем которого является сын заместителя секретаря Совбеза при президенте Узбекистана Абдулазиза Камилова.