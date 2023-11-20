Сотрудники Кабинета министров Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым 19 ноября посадили осенние деревья в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщил пресс-секретарь премьера Бекзод Хидоятов.

По его словам, в рамках проекта «Яшил макон» посажены саженцы плодовых и декоративных деревьев, включая миндаль, вяз Андросова, дуб и крымскую сосну.

Проект по ежегодной посадке 200 миллионов деревьев реализуется по инициативе президента с ноября 2021 года. В нынешнем осеннем сезоне, который продлится с 25 октября до 1 декабря, планируется высадить 85 миллионов саженцев. В субботу Шавкат Мирзиёев посадил саженцы в одной из махаллей Ташкента.

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абдулла арипов, деревья, кабинет министров, яшил макон

абдулла арипов, деревья, кабинет министров, яшил макон

абдулла арипов, деревья, кабинет министров, яшил макон

абдулла арипов, деревья, кабинет министров, яшил макон

абдулла арипов, деревья, кабинет министров, яшил макон

абдулла арипов, деревья, кабинет министров, яшил макон

абдулла арипов, деревья, кабинет министров, яшил макон