Сотрудники Кабинета министров Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым 19 ноября посадили осенние деревья в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщил пресс-секретарь премьера Бекзод Хидоятов.

По его словам, в рамках проекта «Яшил макон» посажены саженцы плодовых и декоративных деревьев, включая миндаль, вяз Андросова, дуб и крымскую сосну.

Проект по ежегодной посадке 200 миллионов деревьев реализуется по инициативе президента с ноября 2021 года. В нынешнем осеннем сезоне, который продлится с 25 октября до 1 декабря, планируется высадить 85 миллионов саженцев. В субботу Шавкат Мирзиёев посадил саженцы в одной из махаллей Ташкента.

Фото



