Юношеская сборная Узбекистана по футболу в 1/8 финала чемпионата мира среди игроков до 17 лет встретится с командой Англии. Матч пройдёт 22 ноября в 13:30 по ташкентскому времени.

Напомним, в групповом этапе узбекистанцы проиграли Мали (0:3), победили Канаду (3:0), вырвали ничью у Испании (2:2) и с 4 очками заняли третье место в группе «B». В 1/8 финала чемпионата мира попали по две лучшие команды из каждой группы и четыре лучшие команды, занявшие третьи места, в том числе и Узбекистан.

Следующим соперником Узбекистана станет Англия, которая заняла первое место в своей группе «C» с 6 очками, победив Новую Каледонию (10:0), Иран (2:1) и уступив Бразилии (1:2).

Англия является победителем юношеского чемпионата мира 2017 года, а лучший результат Узбекистана — четвертьфинал 2011 года. В последний раз узбекистанцы выходили в 1/8 финала в 2013 году, где уступили Гондурасу (1:2).

За английскую команду выступают 5 футболистов «Челси», 4 — «Манчестер сити», 3 — «Саутгемптон» и 2 — «Арсенал».





Победитель этой встречи в четвертьфинале сыграет с победителем пары Франция-Сенегал.





Нападающий Узбекистана U-17 Амирбек Саидов с тремя голами участвует в гонке бомбардиров.