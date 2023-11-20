Шухрат Шавкатович Садиков на конференции 18 ноября избран новым председателем Палаты адвокатов Узбекистана на следующие пять лет, сообщила пресс-служба организации.

Представление о его кандидатуре внёс министр юстиции Акбар Ташкулов. Он занял место Алима Эрназарова, который занимал этот пост с ноября 2018 года.

Шухрат Садиков родился в Самаркандской области в 1962 году, окончил Самаркандский государственный университет в 1988 году, юрист. Работал юристом в различных организациях, адвокатских организациях, депутатом Самаркандского областного кенгаша, председателем комиссии кенгаша по судебно-правовым вопросам.

До этого он работал юристом адвокатского бюро Qomus и первым заместителем председателя Палаты адвокатов.

Ранее Палата адвокатов разработала дополнения в Правила профессиональной этики, запрещающие адвокатам обсуждать госорганы и чиновников, размещать материалы, которые «могут создать у людей чувство недоверия к реализуемым реформам». Юристы считают, что цель поправок — «закрыть рты адвокатам».