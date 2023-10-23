Палата адвокатов Узбекистана разработала проект обновлённых Правил профессиональной этики адвоката (ППЭА), которые предусматривают ряд ограничений деятельности адвокатов. Документ опубликовал юрист Саидали Мухторалиев. На портале СОВАЗ или на сайте палаты проект отсутствует. Текущие правила приняты в сентябре 2013 года.

Например, согласно предлагаемому пункту 55 проекта, «адвокат не должен обсуждать государственные органы и их должностных лиц в СМИ и социальных сетях, не должен использовать в их адрес неэтичные выражения, не должен размещать материалы, которые могут создать у людей чувство недоверия относительно реформ, реализуемых в стране».

Палата объясняет это тем, что сегодня адвокаты активны в социальных сетях, и «в большинстве случаев эта активность приводит к критическому обсуждению законных действий власти, а также создаёт у граждан состояние недоверия к государству и реализуемым реформам».

«Такие ситуации обостряются, люди организуют незаконные митинги, и это является причиной нарушения спокойствия населения. Поэтому уместно определить правила их поведения в СМИ и социальных сетях. Кроме того, эти правила упоминаются также в пункте 65 Правил профессиональной этики адвокатов Республики Беларусь и в статье 19 Кодекса профессиональной этики адвокатов во Франции», — говорится в пояснительной записке.

«Газета.uz» изучила опыт указанных стран, однако в пункте 19 Кодекса этики адвокатов Франции говорится лишь, что адвокат не должен прямо или косвенно публиковать письменные тексты или комментарии, которые являются ложными или могут быть ложными, либо помогать кому-либо делать это.

В пункте 65 Правил профессиональной этики адвокатов Беларуси говорится, что адвокаты вправе предоставлять СМИ, распространять (в том числе посредством комментарием, оценок) в интернете точную и достоверную информацию. Адвокат, общаясь с представителями СМИ должен принимать меры для того, чтобы его слова не были преподнесены массовой аудитории в искажённом виде.

«Даже если должностное лицо государственного органа действует незаконно, о нем нельзя будет говорить в СМИ или в социальных сетях. Они хотят лишить адвоката свободы слова и мнения и бросить адвокатскую сферу в пропасть. Ужас!» — написал юрист Саидали Мухторалиев.

По его словам, в случае одобрения новых правил, адвокатура, «грубо говоря, умрёт». Он считает, что новые поправки противоречат статьи 33 Конституции (каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений; каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию).

«Юрист имеет право критиковать, если реформа применяется неправильно в каком-то механизме государственного аппарата или если сама реформа является ошибкой. Как и другие люди. Теперь представьте, например, если адвокат не согласен с каким-либо законом, приказом или решением и публикует материалы, обосновывающие его мнение, он нарушает введённые им правила этики. В результате у него отзовут лицензию адвоката за нарушение правил этики согласно статье 15 закона «Об адвокатуре», — указал он.

Юрист также считает ложным утверждение палаты о том, что заявления адвокатов приводят к организации незаконных митингов.

Адвокат Аллан Пашковский сообщил «Газете.uz», что предлагаемые изменения в ППЭА он считает, «мягко говоря, недопустимыми, противоправными, противоречащими самой сути статуса адвоката и нормам международного права по ряду следующих причин».

«Отсутствовала разработка и всеобъемлющее обсуждение с участием всех адвокатов страны, на которых предполагается возложить соблюдение предлагаемых дополнений ППЭА. Нет транспарентности в разработке дополнений в ППЭА, а именно в части неизвестности „героя“, у которого в голове родилась такая „замечательнейшая“ идея», — сказал он.

Юрист также указал, что эти правила противоречат положениям статьи 33 новой Конституции, из-за чего «они подпадают под процессуальную необходимость их рассмотрения в Конституционном суде на предмет соответствия или противоречия Конституции страны (в случае их принятия)».

Аллан Пашковский тоже считает, что предлагаемыми дополнениями в правила институт адвокатуры «будет окончательно умерщвлён руками самих же адвокатов (определённой её части), останется только лишь заклеить адвокатам рты скотчем, а руки облачить в наручники». При этом неразрешённой остаётся ситуация с обеспечением полной независимости адвокатов от государства, сказал он.

«Как один из адвокатов страны, как член делегатов адвокатов от города Ташкента я категорически против таких предлагаемых дополнений в ППЭА, направленных на ограничение свободы адвоката как лицо со специальным процессуальным статусом и как гражданина и считаю такие предложения крайне недопустимыми», — заявил он.

Аллан Пашковский в своей недавней колонке для «Газеты.uz» обратил внимание на проблемы адвокатуры Узбекистана, к примеру, ненезависимость от государства, отсутствие законодательной инициативы. Он также отметил несовершенства в нынешних механизмах работы Палаты адвокатов.

Адвокат Баходир Ахмедов отметил, что если незаконный митинг был проведён из-за чьего-то неправильного мнения, за это отдельно предусмотрена ответственность.

«Но адвокаты, выражающие свою активную публичную позицию иной обоснованной критикой, не должны из-за этого пострадать. Если этот проект пройдёт, имя Алима Эрназарова (нынешнего председателя Палаты адвокатов — ред.) войдёт в историю как врага юристов. Не дай Бог запомниться под таким именем. Палата должна быть организацией, которая стремится к дальнейшему расширению прав адвокатов и оказывает поддержку адвокатам», — написал он.

Юрист считает, что Министерство юстиции также должно прокомментировать этот проект, поскольку он повлияет на всю судебную систему Узбекистана.

Реакция палаты

Руководство Палаты адвокатов Узбекистана в понедельник вечером сообщило, что «не согласно и выступает категорически против» предлагаемого пункта 55 в Правилах профессиональной этики адвокатов.

«Этого (внесения этой поправки — ред.) не произойдёт. Вместе с тем, мы просим наших адвокатов внести в Палату адвокатов свои предложения в письменной форме относительно Правил профессиональной этики адвокатов», — говорится в сообщении.

«Проект содержит и другие необоснованные пункты»

Юрист Саидали Мухторалиев заявил, что не удовлетворён заявлением Палаты адвокатов. По его мнению, в проекте документа вопросы вызывает не только 55-й пункт, но и другие «необоснованные и нелогичные» пункты.

Например, в пункте 8 говорится, что «…не должно быть никаких заявлений, советов, неточностей, которые могут ввести клиентов в заблуждение или создать необоснованные ожидания успешного результата работы». В этом же пункте указано, что «адвокат не может рекламировать себя или деятельность адвокатской структуры».

«Давайте попросим всех адвокатов снять табличку „адвокаты“, висящую над их офисом. Гражданин вообще не должен знать, где есть адвокаты», — написал Мухторалиев.

Пункт 19 проекта гласит, что «никто не имеет права критически обсуждать профессиональные и деловые качества своих коллег и других лиц, выступая в СМИ или социальных сетях», что, по мнению Саидали Мухторалиева, полностью противоречит свободе слова и мнений.

В пункте 57 проекта указано, что «адвокат не может при направлении адвокатского запроса требовать разъяснения норм, упомянутых в правовых документах».

«Простите, а какое вы имеете право ограничивать право „требовать разъяснений“, которое не ограничено ни законом, ни правовым документом? Значит, вы завтра собираетесь отозвать лицензию адвоката только из-за этого? У вас вообще есть совесть?» — написал юрист.

Он сообщил, что 17 ноября этого года истечёт срок полномочий нынешнего руководства Палаты адвокатов, а 18 ноября должно быть избрано новое руководство. Юрист считает, что будет большой ошибкой оставлять нынешней администрации разработку важнейших документов, которые будут решать дальнейшую судьбу адвокатуры.