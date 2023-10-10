Адвокатура Узбекистана — какова её роль и место в социально-правовой, судебно-следственной и общественной жизни страны? Каково ее влияние на процессы в обществе, авторитет, независимость от государственной власти, демократичность и прозрачность и самодостаточность? Вопросы далеко не праздные.

Одной из точек отсчёта зарождения адвокатуры независимого Узбекистана принято считать появление закона Республики Узбекистан «Об адвокатуре» от 27 декабря 1996 года.

Адвокатура Узбекистана не раз переживала некие и относительно глобальные «перезапуски», а именно в 2008, 2018 годах. Эти два события, спустя 12 и 10 лет, опираются на два указа президента Узбекистана №УП-3993 от 1 мая 2008 года и №УП-5441 от 12 мая 2018 года и соответствующие изменения и дополнения в законы и кодексы во исполнение этих указов.

Как видим, заинтересованность общества и государства в кардинальной реформе адвокатуры в соответствии с международным нормам и принципом «снизу-вверх» (когда инициатива исходит из общества), носит фрагментарно-пассивный характер.

Хотя соответствующие задачи описаны в «Стратегии развития Нового Узбекистана», как показывает временной анализ, многие из них зачастую остаются декларативными и неисполненными, а исполняемые частично становятся таковыми с значительными запозданиями и «дошлифовываются» целой когортой государственных органов не в интересах адвокатского сообщества.

Некоторые проблемы адвокатуры Узбекистана и картина реформ судебно-следственной деятельности в части деятельности адвоката

На сегодняшний день в нормативном регулировании, организационном обеспечении и управлении адвокатской деятельностью есть множество проблем, многие из которых настолько застарелые, что по срокам своего существования равны срокам существования адвокатуры Узбекистана. Некоторые из них сильно тормозят ее развитие.

Ненезависимость адвокатуры

Сегодня адвокатура Узбекистана существует в режиме международно-правового девианта. Что это означает? Согласно нормам международного права (которые обязательны и для Узбекистана), адвокатура должна быть полностью независимой от органов государственной власти, что, к примеру, чётко отражено в ряде национальных нормативно-правовых актов, а именно в положениях закона Узбекистана «Об адвокатуре» от 1996 года, закона Узбекистана «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» от 1998 года, а также вышеназванных указах и постановлении президента Узбекистана №263 от 30 мая 2022 года.

Несмотря на это, правовой диссонанс и несоответствие правовой природы существования адвокатуры Узбекистана как внутри правового поля страны, так и в международном понимании остаются до сих пор не решёнными, как минимум с 1996 года, а это уже 27 долгих лет неразвития адвокатуры.

Ярким примером указанного являются даже противоречащие другу и до сих пор существующие положения статей 12−3 и 12 закона «Об адвокатуре» от 1996 года и закона «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» от 1998 года соответственно.

В статье 12−3 до сих пор существует и на практике применяется механизм, при котором «председатель Палаты адвокатов избирается конференцией Палаты адвокатов по представлению Министерства юстиции Республики Узбекистан сроком на пять лет из числа избранных Конференцией членов правления Палаты адвокатов» (часть третья статьи).

В статье 12 закона «О гарантиях адвокатской деятельности» говорится: «Государство осуществляет сотрудничество с адвокатурой для обеспечения права каждого гражданина на равный и свободный доступ к юридической помощи». Обратите внимание — в первом случае порядок избрания руководителя всего адвокатского сообщества содержит механизм по представлению нового главы Палаты адвокатов Министерством юстиции (государственный орган), а во втором — государство осуществляет сотрудничество.

Первый механизм — организационно-управленческий, а второй — партнёрский. Видится, что во втором случае согласно положению в законодательстве, государство может и приветствует сотрудничество, а в первом напрямую вмешивается в лице одного из своих органов в немаловажный аспект деятельности адвокатуры. При этом нет обратного алгоритма, когда Палата адвокатов могла бы влиять на кандидатуру министра юстиции. Это ли сотрудничество и независимость адвокатуры с государством?

Лицензирование и организация деятельности адвокатуры

До сих пор существует порядок лицензирования адвокатской деятельности, выдачи лицензий и удостоверений адвокатам, управляемый и регулируемый государственным органом — Министерством юстиции. В том числе существует издание приказов министра юстиции касательно деятельности адвокатов. Да, по сути и форме все адвокаты страны «подчинены» приказам государственного органа, а точнее его руководителя.

Создаются некие информационные системы (в частности, ИС «Юридическая помощь», e-advokat.uz) по оказанию юридической помощи, которые организуются без достаточных на то нормативных оснований, со множеством нарушений законодательства, в частности, о персональных данных.

Это ставит под угрозу адвокатскую тайну, так как доступ к ней может быть только исключительно у двух человек — адвоката и его доверителя. У третьих лиц есть доступ и возможность просмотра системы коммуникации адвоката с доверителем. Так и недалеко до «умерщвления» адвокатуры или создания «государственной адвокатуры» с командно-административным стилем управления!

Но это прошлое столетие, а адвокатура — это гражданский, полностью независимый, самостоятельный институт и важная часть любого демократического государства, системы судебно-следственных органов и соблюдения прав человека. Пока адвокатура в Узбекистане не будет истинно таковой (подчёркиваю: истинно, а не декларативно), баланса и полноты защиты прав граждан, предпринимателей и иностранных граждан не будет, как и повышения позиции Узбекистана в рейтингах верховенства закона. А значит и вливания инвестиций в национальную экономику в желаемом объёме можно не ждать.

Выборность и система формирования высшего органа палаты адвокатов

Как известно из одного из вышеуказанных законов, регламентирующих адвокатскую деятельность, высшим органом Палаты адвокатов Узбекистана является конференция Палаты адвокатов, созываемая один раз в 5 лет. Исходя из учредительных и других внутренних документов Палаты адвокатов конференция состоит из 10 представителей адвокатов от каждой административной единицы Узбекистана (Каракалпакстан, области и Ташкент).

Всего конференция должна состоять из 140 представителей (адвокатов). Давно существует и по предположительно понятным причинам не решается такая проблема, как пропорциональность присутствия в составе конференции адвокатов от конкретной территории по процентному соотношению от общего количества адвокатов, зарегистрированных на этой территории.

Из около 5000 адвокатов Узбекистана почти 51% зарегистрированы и на постоянной основе работают в Ташкенте. Таким образом, около 2500 адвокатов столицы представлены 10 делегатами. Столько же делегатов представляют, к примеру, 250 адвокатов от какой-либо области. Согласитесь 10-кратный разрыв в представленности не даёт баланса голосования и формирования повестки дня исходя из интересов и мнений соответствующего количества коллег с их территорий.

Отсутствие права законодательной инициативы у Палаты адвокатов

В новой Конституции Узбекистана (как и в прежней) в статье 98 определён круг субъектов законодательной инициативы, в котором наряду с главой государства и законодательными органами страны субъектами инициативы являются органы надзора за исполнением законов (они же — одни из органов предварительного следствия) и судебные органы страны, т. е. почти все участники судебно-следственных действий.

Адвокатура, которая декларируется как равноправный участник этих действий, субъектом законодательной инициативы не является! Почему? Это не особо важный институт защиты прав человека? Не адвокатура ли в итоге сталкивается с пробелами и недоработками в законах в рамках правоприменения в качестве стороны защиты? Вопрос есть. Ответа нет. Нет доверия адвокатуре? Может, но как можно доверять зависимому субъекту? Конечно, такому субъекту довериться сложно.

Возможные пути решения проблем в адвокатуре

Как говорилось выше, проблем в организации адвокатуры Узбекистана огромное множество и все носят различный характер по объёму, важности, уровню негативного влияния на обстановку в сфере деятельности.

Выше кратко описана только малая часть из них, которые никак не разрешаются вот уже почти 30 лет, несмотря на принятия ряда нормативных актов.

Возможными путями разрешения существующих проблем являются не косметические меры путём внесения некоторых изменений и дополнений в отдельные законы и кодексы в части, касающейся адвокатской деятельности, а институциональный пересмотр законодательства об адвокатуре, с принятием множества изменений.

К примеру, вопрос обеспечения дорожной безопасности в Узбекистане отчасти отдан в управление субъектам предпринимательства — имею в виду автоматизированные системы фиксации правонарушений на дорогах. Это говорит, что государство идёт по пути государственного-частного партнёрства в этом направлении.

Однако в части адвокатуры как самостоятельного института гражданского общества, направленного на защиту прав человека и предоставление квалифицированной юридической помощи, мы, адвокаты, до сих пор находимся в положении некоего «филиала» одного из государственных органов.

Начинается всё с прямого вмешательства в выбор руководителя Палаты адвокатов, продолжается регулированием лицензирования адвокатской деятельности, выдачей удостоверений, изданием актов, управлением взаимоотношений адвокатов с подзащитными / доверителями через свои информационные системы, подготовкой проектов законов, указов и постановлений президента и правительства с максимальным учётом интересов не-адвокатов (речь идёт об отсутствии у адвокатского сообщества права прямой законодательной инициативы).

Обозримое будущее адвокатуры Узбекистана

В обозримое радужное будущее адвокатуры Узбекистана особо надеется не приходится. Тем не менее, ещё теплится надежда на конструктивное, действительное и истинное реформирование адвокатуры по принципу инициативы «снизу-вверх», когда властные круги сядут за стол переговоров с практикующими ведущими адвокатами страны и в формате экспертного диалога воплотят в жизнь самые смелые решения в сфере адвокатуры.

Таким образом может быть создан ещё один надёжный и эффективный драйвер повышения рейтинга и авторитета Узбекистана на международной арене и усиления притока иностранных инвестиций в национальную экономику ввиду формирования действительно сильной и независимой адвокатуры, которой под силу полностью самостоятельно строить себя изнутри и быть равным и сильным оппонентом в защите прав человека.

Пока государство как можно быстрее не выстроит исключительно партнёрские отношения взаимодействия с адвокатурой, предоставив полную, абсолютную и нормативно закреплённую независимость адвокатуры от государственных органов, сильной адвокатуры в Узбекистанае не будет, и никакие «точечные микромеры» не зададут вектор роста и развития адвокатского сообщества, не будет истинного повышения авторитета и эффективности адвокатуры, а это в свою очередь не разовьёт должным образом реформы в судебно-следственной области. Как итог страна не будет иметь привлекательности в инвестиционной сфере, в сфере интеллектуальной собственности, частной собственности.

Ведь будущие иностранные партнёры и инвесторы внимательно анализируют все аспекты страны, в которую они планируют вложить свой капитал, и зачастую фактор защищённости их будущей прибыли для них главенствующий. Независимая сильная адвокатура в любой стране — одно из важнейших мерил стабильного процветания и экономической устойчивости.

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